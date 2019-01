Három éve az ajkai menhelyen élnek – tényleg nem kellenek senkinek?

Belegondoltak már, milyen lehet több mint húsz éve menekültként élni valahol, ahol ugyan nem rossz az ellátás, mégsem pótolhatja az otthon melegét?

Valahogy így érezhetik azok a kutyusok is, akik 2016 óta az ajkai Vahur Állatvédő Egyesület menhelyén élnek.

„Tudjátok, most azért nagyon szomorúak vagyunk. Ezek a képek 2016-osak! Ezek a kutyák már akkor is, vagy van, aki már korábban is a gondozásunk alatt volt. Azóta menhelyen élnek, azóta kennelben élnek. Mi velük a baj? Miért láthatatlanok? Miért nem volt még soha gazdijelöltjük sem? Három év kutyaévben/kutyaidőben, az rengeteg… Minden hét, nap, óra, perc elvesztegetett, amit nem egy gazda oldalán, egy családban tölthetnek” – olvasható az egyesület Facebook-oldalán.

És most lássuk őket, hátha valaki szeretné otthonába fogadni valamelyiküket!