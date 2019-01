Hárskút: egy vonzó település a Bakony szívében

Jól sikerült, de csendesen telt a tavalyi év a faluban. Leginkább annak örültek, hogy a 2018-as év elején – az óvoda, a posta, és a polgármesteri hivatal után – sikerült a háziorvosi rendelést elindítani, és a főzőkonyha megkezdhette a működését, így már az összes intézmény működik az új Faluház-komplexumban.

Az elmúlt négy év munkája is beérik tavasszal, mert várhatóan országos közúttá válik a Hárskút–Lókút közötti útszakasz. Már az utolsó kisajátításokat végzi a Magyar Közút, amely, ha átveszi az út karbantartását, akkor nagy tehertől szabadul meg a két önkormányzat. Az állami vállalat a saját gépparkjával sokkal könnyebben megoldja majd akár télen, akár a nagy esőzések után az utak rendbetételét. Emellett az önkormányzat több mint 12 millió forintot nyert járdafelújításra, amelyből a Kossuth utcán építenek új járdát.

Tábori Ferenc polgármester elmondta még, hogy előkészültek a Magyar falvak programra, várják a konkrét kiírást, ami alapján meglátják majd, hogy mire tudnak pályázni. Elsősorban infrastrukturális fejlesztésekben gondolkodnak, mert utak, járdák és épületek felújítására is jól jönne a támogatás. A legsürgetőbb a művelődési ház rendbetétele lenne, amely komplett felújításra szorul, de ha adódna rá lehetőség, akkor szívesen bővítenék is a kis alapterületű épületet.

A tervek között szerepel még, hogy új aszfaltréteget kapjon a Kossuth és a Rákóczi utca. A tavalyi rendezvények közül a polgármester kiemelte a jól sikerült falunapot és a hagyományos mézeskalács-kiállítást, amelyet már negyedik alkalommal rendeztek meg. Kiderült az is, hogy a falunak jó a korfája, nem öregszik el a település. A fiatalok jelentős része itt marad, illetve többen visszaköltöztek az elmúlt években.

– Gyakorlatilag, ami ház eladóvá válik és rendesen hirdetik, az hamar elkel. Az is egy előny, hogy nálunk az ingatlanárak is alacsonyabbak, mint Márkón, Nemesvámoson vagy Veszprémben. Vonzó a település mások számára is, hiszen nagyon jó utakon, húsz perc alatt elérhető a megyeszékhely, ezért úgy látom, hogy szívesen jönnek ide lakni az emberek – vélekedik Tábori Ferenc.