Hasznos tudást szerezhetnek a nemesvámosiak

Képzéseken, tanfolyamokon vehetnek részt a település lakói egy pályázati forrásból megvalósuló program keretében.

Ezt ne hagyja ki! Legyetek gazdagok az újévben: a legjobb lencsés receptek egy helyen!

A megyeszékhelytől 4-5 kilométerre fekvő, 2950 fő állandó lakost számláló Nemesvámos több szempontból is figyelemre méltó település. Tekintsünk most el a hagyományoktól, a látnivalóktól a községben és közvetlen környékén, de még a szép számban jelen lévő kisebb-nagyobb vállalkozástól is. Nézzük inkább az itt élőknek szóló, a honlap tanúsága szerint ingyenes tanfolyamokat, sorozatokat, melyeket a Tanulás által jobbá tenni a jövőt

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az egész életen át tartó tanulás népszerűsítése Nemesvámoson című projekt keretében valósít meg az önkormányzat 2018 májusától. A projektet az EFOP -3.7.3-16 kódszámú pályázatból finanszírozzák.

A cél elsősorban elérhetővé tenni az élethosszig tartó tanulást, a kompetenciák élvezetes, nem formális módon való fejlesztése. Fontos szempont biztosítani a hasznos szabad­idős elfoglaltságot a Nemesvámoson élőknek, olyasmit, ami nemcsak az érdeklődésnek, élethelyzetnek felel meg, de előbbre is viszi a kisközösségek életét. Ilyen a Tudás a természetből című sorozat, amely lépésről lépésre vezet el az életmódváltásban, a természetes életmódot, gyógymódokat, a fenntarthatóság szemléletét erősítik a szakemberek oktatásai, túrák, később főzőkör segítségével. Ebben a közösség­építő folyamatban egymástól is tanulhatnak a résztvevők, a helyi őstermelés erősítése is közvetett cél. Bárki bekapcsolódhat folyamatosan, mint ahogyan a kisgyermekes szülőknek kidolgozott Boldog család sorozatba, ami zenei fejlesztőfoglalkozásokat jelent és előadásokat gyermeknevelési kérdésekben.

Népszerű minden korosztály körében a Kreatív digitális munka címet viselő műhelyfoglalkozás-sorozat, ahol napjaink olyan fontos tevékenységeiben lehet elmélyülni, mint a fotózás, a számítógépes grafika készítése vagy a videóvágás. Ugyancsak nagy az érdeklődés a kezdőknek hirdetett varrótanfolyamra. Bráz Szilvia ruhaipari mérnök, ruhatervező vezetésével a húszalkalmas tanfolyamon az anyagismerettől a szabás-varrásig, lakásdíszek, ajándéktárgyak készítéséig is eljutnak a résztvevők. Mint megtudtuk, a következőkben további ingyenes tanfolyamok, oktatássorozatok meghirdetése várható Nemesvámoson.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS