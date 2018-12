Hatalmas érdeklődés övezte a Pannon Egyetem veszprémi nyílt napját

Hiába, a black friday-en a plázában tolongó tömeg semmi volt ahhoz képest, ahogy a fiatalok kígyóztak kedden délelőtt a Pannon Egyetem B aulájában.

A korábbi évekhez hasonlóan ismét megmutatták a szervezők, oktatók, lelkes hallgatók, hogy miért a Pannon a jó választás a most érettségizők számára. Az aulában, valamint az emeleten is találhattunk a képzéseket bemutató standokat, a B-C átjáróban és a kiselőadóban pedig egyenként mutatkoztak be a karok, intézetek.

Az összesen nyolc kar teljes betekintést engedett a lehetőségekről, kombinációkról, fejlesztésekről. 2019-ben például elindítja a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara a Kommunikáció és média alapszakot, melyen olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezhet a hallgató, amellyel könnyedén elhelyezkedhet a későbbiekben. Az induló képzés digitális szerkesztő szakiránnyal olyan kreatív szakemberek kinevelésére ad lehetőséget, akik gyakorlati tudásukkal, és az egyetemen megszervezett hazai és külföldi kapcsolataikkal a nyomtatott és online sajtóban, szóvivőként, vagy tartalomfejlesztőként is megtalálhatja a helyét a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon.

A Műszaki Informatikai Kar egész délelőtt olyan érdekes és izgalmas laborbemutatókkal és szakmai előadásokkal készültek jövendőbeli hallgatótársaiknak, mint a „Robotok már a spájzban vannak”, vagy „Az informatikusok titkos élete”.

A Pannon Egyetem nyílt napja, akárcsak egy színes, hangos karnevál csábította a fiatalabb generációt. Az eseményt kollégiumi túrával zárták a szervezők, hiszen az egyetemi létet erősen meghatározza a kollégiumi közösség, és minőség, amiben a Pannon Egyetem szintén kiemelkedően eredményes.

A Pannon Egyetem Keszthelyi kampuszán 2018. december 07. (péntek) 10.00 – Georgikon Kar D épület (Keszthely, Festetics utca 7.) tartja meg nyílt napját.

