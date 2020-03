Hatályos intézkedések Devecserben

Az új típusú koronavírus megelőzése érdekében, Magyarország Kormánya vészhelyzetet rendelt el. Devecser polgármestere, Ferenczi Gábor és Nyárs Hajnalka alpolgármester felhívást tettek közzé a települést érintő hatályos intézkedésekről.

Kormányzati döntés alapján március 16-tól a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI intézménye kormányzati döntés alapján szünetelteti a tantermi oktatást, úgynevezett „tantermen kívüli digitális munkarend” lép életbe. A polgármester kiemelte az iskolai-és óvodai konyhán keresztül a szociális étkezést a higiéniai előírások betartásával továbbra is biztosítják az ellátást igénybe vevők részére. Az ételkiszállítás a megszokott rendben és időben zajlik tovább.



Mivel a szakértők szerint a koronavírus leginkább az idősebb korosztályt veszélyezteti, tisztelettel kérte a szépkorúakat, hogy lehetőség szerint kerüljék a közösségi eseményeket, rendezvények látogatását. A városvezető továbbá elmondta, szüneteltetik összejöveteleiket a helyi nyugdíjasklubok. Az óvodai és bölcsődei ellátás biztosított, de kérik a szülőket, hogy a kialakult helyzet miatt gyermeküket csak abban az esetben vigyék közösségbe, ha otthoni felügyeletét nem tudják vállalni. A Polgármesteri Hivatalban továbbra is biztosított a személyes ügyintézés az egy helyiségben tartózkodók létszámának korlátozása mellett. Ami fontos, hogy csak halaszthatatlan ügyekben vegyék igénybe a személyes ügyintézést. A Devecseri Művelődési Ház és Könyvtár a továbbiakban is várja olvasóit, a rendezvények tekintetében viszont korlátozás van érvényben. Határozatlan ideig mind az intézményi mind pedig az önkormányzati rendezvények szervezését és megrendezését felfüggesztették. A polgármesteri tájékoztató kitért a Devecseri Használtcikkpiac helyzetére: a helyszínen továbbra is a higiéniai előírások betartásával, védik a látogatók biztonságát. A piac területén a mosdók tisztaságára fokozottan ügyelnek, a mosdókat folyamatosan fertőtlenítik, a piac területén mindenki számára hozzáférhetőek a fertőtlenítőszerek.

Valamennyi intézményben kiemelten ügyelnek a higiéniai előírások betartására, a tisztaságra, fertőtlenítésre. Végül Ferenczi Gábor arra kérte a lakosságot, ügyeljenek a gyakori kézmosásra, fertőtlenítésre, folyadékfogyasztásra és kihangsúlyozta az idősebb polgárok védelmének fontosságát.

Tisztelettel megkérte a külföldön munkát vállalókat, hogy hazaérkezésüket követően, tartsák be az azonnali hatósági otthoni karantén szigorú szabályait.