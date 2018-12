Hátrányos helyzetű fiatalokat ajándékoztak meg Veszprémben

A Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskolában adták át – a hátrányos helyzetű fiataloknak – a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület karácsonyi ajándékait.

Molnár Roland, az egyesület elnöke elmondta, idén már tizenegyedik alkalommal rendezik meg karácsonyi ajándékosztásukat. Hangsúlyozta, hogy egyesület ebben az évben tíz esztendős és igyekeztek minél több jótékonysági akciót megszervezni, a programsorozatunknak a napokban lesz vége. Úgy vélte, a városban nagy az összefogás, amit az a tény is jelez, hogy 1,7 millió forinttal segítették 2018-ban a hátrányos helyzetű fiatalokat. A karácsonyi ajándékosztáson 76 gyermek – majd’ minden általános- és középiskolából – kapott csomagot.

Márfi Gyula érsek megnyitójában kiemelte, hogy a görög nyelvben három olyan szó is van, amelyet szeretetre lehet fordítani. Arról is beszélt, hogy nekünk is szeretni kell; akkor is, ha a másik nem szeret. Idézet Petőfi Sándor, Szeptember végén című költeményéből, amivel azt vázolta, hogy a költő nem azért szereti Júliát, a kedvesét, mert majd valamit fog kapni tőle, „hanem egyszerűen szereti, mert nem is tudná nem szeretni és hálakor is szeretni tudja.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

-Ha tudunk rajongani másokért, az nem baj. Az se rossz, ha megtanuljuk, hogy ha valamit kaptunk, azért valamit vissza adjunk mi is. El kell jutnunk odáig, hogy akkor is tudjunk adni, ha feltétlenül nem számíthatunk viszonzásra. Ha eljutunk a szeretetnek erre a fokára, akkor válik igazán szépé, és boldoggá az életünk – foglalta össze az ünneplőknek jókívánságait Márfi Gyula érsek.

A vendéglátó iskola ünnepi műsora után aztán kiosztásra kerültek a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület karácsonyi ajándékai.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS