Hátrányos helyzetű fiatalokra költik a veszprémi jótékonysági vásár bevételét

A Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület az előttünk álló három héten (szeptember 18–21., szeptember 25–28., október 2–5.) süteményvásárt szervez, míg november 16-án rendezik meg jótékonysági báljukat, amelyen Vastag Csaba lesz a sztárvendég.

Molnár Roland elnök elmondta, jótékonysági süteményvásárukon ismert személyiségek segítenek majd egyesületüknek, és a céljuk, megduplázni a 2018-ban gyűjtött 600 ezer forintot. Az elnök szerint a korábbi elképzelésük nem változott: helyi cégeknek, vállalkozóknak, képviselőknek hála, vehetnek az érdeklődők süteményeket – a posta előtt, a Kossuth utcán érdemes keresni a standot – , aminek teljes bevételét az egyesület által pártfogolt hátrányos helyzetű fiatalok kapják meg.

Süteményvásárlással idén először most szerdán segíthetjük a veszprémi egyesületet, mint a sajtótájékoztatón elhangzott, ismert sportolók és a Pannon Várszínház művészei mellett Márfi Gyula nyugalmazott érsek és Ovádi Péter ország­gyűlési képviselő is tiszteletét teszi az eseményen. A képviselő – aki az esemény egyik fővédnöke is – elmondta, hisz benne, hogy az egyesület eléri a célját és sokan útba ejtik majd a sütivásárt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egyesület akciói mellé oda lehet állni, hiszen nemes célt szolgál.

Gulkai László, a hátrányos helyzetű fiatalokért egyesület alelnöke elárulta: lesz a helyszínen egy szelfikeret, ahol fotózkodni is lehet majd egy-egy kedvelt helyi személyiséggel. Mindenképpen érdemes megjegyezni azt is, hogy az egyesület ismét erős csapatot hozott össze, hiszen a Hangvillába szervezett tájékoztatón mások mellett ott volt Gaál-Sánta Szilvia, Gombás Kornél (Pannon Egyetem), Szücs Balázs (Historia cégcsoport), Vándorfi László (Pannon Várszínház), Váradiné Szikla Erika, és Vörösmarty Éva (Veszprém Megyei Önkormányzat).