Hatszáz hajót várnak az 50. Kékszalagra

Hatszáz hajó, mintegy 3000 vitorlázó részvételére számítanak az 50. Kékszalag szervezői a július utolsó hétvégéjén megrendezendő viadalra.

“A Kékszalag immár nem csak egy verseny, hanem egy társasági esemény, amelybe számos Balaton-környéki önkormányzat is bekapcsolódik” – jelentette ki Dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke az esemény hétfői sajtótájékoztatóján, Budapesten. A jubileumi esemény alkalmából számos különlegességet tervez az MVSZ. A Magyar Pénzverő Zrt. közreműködésével emlékérmet bocsátanak ki, emellett rajthoz áll a viadalon az osztrákok olimpiai bajnoka, Roman Hagara is a Red Bull Sailing Team GC40-es katamaránjával. A verseny főtámogatója, az ERSTE Bank felhívására július 10-ig bárki pályázhat arra, hogy maga is átélhesse a verseny izgalmait a Red Bull GC40-es, a Kékszalag rekordját 57 éven át tartó Nemere II., vagy kilenc masik hajó fedélzetén. Pályázni a www.erstehiggymagadban.hu honlapon keresztül lehet – olvasható a vitorlazasmagazin.hu-n.