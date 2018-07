Hatvanadik születésnap: emlékezés és tisztelet Veszprémben

A sikert az ügyfelek, partnerek, dolgozók alkotják, ők képviselik az értéket, kijelölik utunkat, és megmutatnak bennünket a környezetünknek, ezt mondta egyebek között Lakatos Antal elnök, a Kinizsi Bank Zrt. 60. születésnapján, a Petőfi Színházban, szombaton este, ahol a Magyar Zenés Színház: Csárdáskirálynő című darabjára hívták meg a vendégeket.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az esten országos elöljárók mellett megjelent Porga Gyula, Veszprém polgármestere, valamint megyénk számos településének vezetője, illetve ismert közéleti személyiségek.

Lakatos Antal elnök köszöntőjében kiemelte, a hatvan évvel ezelőtt, Nagyvázsonyban alapított pénzintézet életében meghatározóak elődeik, akik kijelölték az utat, elhelyezték az „alapköveket” a bank mai képviselői részére.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ez az együvé tartozás remélhetőleg a jövőben is megmarad, fogalmazott, amelyhez a gondviselés segítségét is kérte. Szólt az évfordulókról, az ünnepekről, melyek szerinte nagyon fontosak az ember számára a visszatekintés, összegzés miatt. -Az út nem mindig zökkenőmentes, adódnak nehézségek, sikertelenségek is, de a kudarc mindig jobban nevel, mint a siker, de a kudarchoz nem szabad hozzászokni, és sosem szabad feladni, hangsúlyozta Lakatos Antal.

Az esten a Magyar Zenés Színház: Csárdáskirálynő című operettjét láthatta a közönség, majd a társaság képviselői a színház előtti téren élőzenés beszélgetésre hívták vendégeiket.