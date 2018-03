Hazánk jövője szempontjából két út áll most előttünk

A térség sokkal többre érdemes, mint amit eddig elért. Fenyvesi Zoltán, a Fidesz jelöltje képes arra, hogy segítse a vidék fejlődését.

Erről beszélt keddi fórumán Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Kisfaludy művelődési központban.

– A uniós csatlakozás óta eltelt időszak fejlődése nem töretlen, ez a 2004 és 2010 közötti időszak lemaradásának köszönhető. Tavaly azonban 12 százalék fölötti bér-emelés volt, a rendszerváltás óta nem volt erre példa – szögezte le egyebek mellett a frakcióvezető. Beszélt arról, hogy olyan családpolitika kell ezt követően is, amely továbbra is segíti a gyermekvállalást. A nemzetpolitika, családpolitika, társadalompolitika terén is sikerült előrelépni az elmúlt nyolc évben. A kérdésekre válaszolva hozzátet-te, hogy a kormány mindent megtett, hogy az országot a bevándorlástól megóvja. Hazánk jövője szempontjából két út áll előttünk. Vagy a kormány folytatja az építő tevékenységét, vagy a járhatatlannak tűnő utat választjuk, amelyet még Gyurcsány Ferenc is káosznak nevez.

– A helyzet világos, stabil és eredményes kormányzás csak a Fidesz-KDNP kormányzása esetén biztosított. A kormány nem fogad el semmilyen kvótát, de amennyiben nem mi leszünk kormányon, mindenki részesedik az elosztásból – mondta Gulyás Gergely.

A nyugdíjemeléssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy helyes lenne többet emelni azoknak, akiknek alacsonyabb a nyugdíjuk, de ehhez az Alkotmánybíróság dönté-se kell. Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje arról beszélt, hogy a rendszerváltás utáni legfontosabb választás előtt állunk, amely nem négy évre szól – akár örökre eldöntheti az ország sorsát.