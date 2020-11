Házhoz jön a kisbolt Várpalotán

A koronavírus okozta egészségügyi válsághelyzetre reagálva Várpalota több kereskedője is lépéseket tett a vásárlással járó fertőzési kockázat csökkentése érdekében. Az élelmiszerüzletek kérésre házhoz szállítják a megrendelt termékeket, míg a Térségi Népjóléti Gondozási Központ munkatársai bevásárolnak a 65 év feletti, a járvány szempontjából különösen veszélyeztetett korosztálynak.

A több boltot is üzemeltető társaság tulajdonosától megtudtuk: az elmúlt időszakban több ponton is változtattak az üzletek házhozszállítási rendszerén. – Mindhárom élelmiszerüzletünkben a vírusvédelmi előírások teljes betartásával várjuk a vásárlókat. Csak a szájat és az orrot eltakaró maszkban léphetnek be a vásárlók, ahogy a bolti dolgozók és a futárszolgálatot ellátók is maszkban dolgoznak. A cég vezetése mindent elkövet azért, hogy akik nem tudják vagy nem akarják a bevásárlással járó kockázatot vállalni, ne kelljen elhagyni az otthonukat. A már korábban is működő házhozszállítási rendszerünket további járművek beszerzésével bővítettük – mondta el kérdésünkre Bátor Antal, a Bátor Kft. tulajdonosa.

A Kismező ABC tulajdonosa is bővítette – elsősorban idős vásárlói szolgálatában – az otthon maradást támogató szolgáltatását. Boza Gábor elmondta, a Kismező ABC főleg az idősek védelmére koncentrálva szervezi házhozszállítási szolgáltatását. A kiszállítás a város területén ingyenes, nincs értékhatárhoz kötve. Az érintésmentes szállítás érdekében kérik, hogy a megrendeléskor közöljék a fizetéshez használni kívánt fizetőeszköz címletét, hogy a számla mellé a visszajáró pénzt is csomagolhassák, összegzett kérdésünkre Boza Gábor.

A kereskedők mellett természetesen a Térségi Népjóléti Gondozási Központ munkatársai is segítő kezet nyújtanak a nehéz helyzetben lévő embereknek. – Intézményünk az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt továbbra is segíti az időseket, a fogyatékkal élőket, valamint azon hatósági házi karanténban vagy járványügyi megfigyelés alatt álló személyeket, akik a maguk ellátásáról gondoskodni nem tudnak. A központ munkatársai segítenek a gyógyszerek kiváltásában, valamint az alapvető élelmiszerek beszerzésében. Segítségnyújtásuk ingyenes, csak a megvásárolt termékekért kell számla ellenében a kiszállítónak készpénzzel fizetni – mondta el kérdésünkre Feketéné Barabás Csilla intézményvezető.

Annak érdekében, hogy minden rászorulónak segíteni tudjanak, a Térségi Népjóléti Gondozási Központ vezetése kéri, hogy gyógyszerkiváltás esetén az érintettek hívják fel háziorvosukat, és e-receptre kérjék gyógyszereik felírását, majd délelőtt 10 óráig jelezzék igényüket telefonon a központ munkatársainak (a 10 óra után érkező igényeket csak a következő munkanapon tudják vállalni).

Alapélelmiszerek beszerzésénél kérik, hogy mindenki készítsen alaposan átgondolt listát, hiszen például friss kenyér és pékáru beszerzését nem tudják mindennap, minden családnál vállalni. Itt is délelőtt 10 óráig kérik a jelzéseket telefonon, a 10 óra után beérkezőket itt is csak másnapi szállítással tudják vállalni.