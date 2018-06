Helyismereti sétával zárták a tanévet a Dózsások

Másodízben szervezte meg a felsős évfolyam osztályainak, a diáknapi városismereti sétát a veszprémi Dózsa György Általános iskola diákönkormányzata.

Az iskola 5.-6. évfolyamának tanulói a jeles veszprémi családok nyomában jártak, felkeresve egykori szülőházukat és emlékhelyeiket, megoldva a menetlevél feladványait. Így többek között Borsos József, id. Peremartoni Nagy Sándor, Georgi család, dr. Csolnoky Ferenc, Lantos Magda, Ferenczy család, Auer Lipót, Endrődi Sándor, a Bokrossy, Matulka, Nay családok házait tekintették meg.

Természetesen ellátogattak a millenniumi emlékműhöz, melyet a Lugossy család jeles tagja készített valamint Csomay Kálmán építőmester szabadalmát, a sok helyen még ma is kerítéseken megtalálható jellegzetes betonbabákat is felkutatták. A Szent Anna kápolnában előadást hallhattak Darnay János atyától, aki Családok Éve kapcsán mutatta be a kápolna történetét, és a téren álló Szent Család szobor kompozícióhoz fűzött gondolatokat osztotta meg a sétán résztvevő osztályokkal. A hallottak mély benyomást gyakoroltak a diákokra.

A helyismereti barangoláson a 7-8. osztályosok a már korábban elkészült, Sétál a család a Nagy Háború nyomában című tematikus füzet segítségével oldották meg a feladatokat. Interaktív és tartalmas sétaútvonal látnivalói és emlékhelyei átélhetővé tették számukra a 100 évvel korábbi I. világháború emberi tragédiáit és helyi történéseit. Kapuváry-házban az egykori polgármester, dr. Komjáthy László rezidenciájába is betértek és az osztályonként választott polgármester olvasta fel az egykori hadi üzenetet, amit az egykori Városháza erkélyéről intézett és jelentett be a város lakosságának és a hadba indulóknak. Az alsóvárosi temetőben felkeresték dr. Komjáthy László kriptáját, Rainer Pál hadtörténész korhű jelmezbe öltözve, nagy meglepetést kiváltó fogadtatásban részesítette a diákokat a Györötskey síremléknél, még közelebb hozva a diákok számára ezt a korszakot, a hadi eseményeket.

Ellátogattak az egykori kaszárnyához, a Vörösmarty téren az I. világháborús emlékműnél főhajtással és Gyóni Géza versével emlékeztek a hősökre, majd a Várnegyedben lévő háborús emlékhelyeket is érintették . A Laczkó Dezső Múzeumban, a Nagy Háborúban használatos tárgyak, felszerelések bemutatóján is részt vettek. – Az igényesen összeállított tematikus helytörténeti sétán a diákjaink sok új ismeretben és élményekben gazdagodtak, megismerve Veszprém helytörténeti értékeit, elődeink gazdag hagyatékát. Öröm volt megtapasztalni, hogy milyen nagy érdeklődéssel, megilletődve működtek együtt a helyismereti programban, melyet osztályfotók is megörökítettek.

A jól sikerült tematikus sétát a diákönkormányzat jóvoltából közös fagyizás zárta. A tanév utolsó napján a feladatok, menetlevelek értékelését az iskolában hirdették ki, ahol a diákönkormányzat jutalmait vehették át az osztályok. – mondta el lapunknak Lambert Zsuzsanna a Dózsa Iskola diákönkormányzatát segítő pedagógus, a séták iskolai szervezője.