Herenden találkoztak a polgármesterek

A Polgármesterek Klubját tavaly nyáron hozta létre választókerületében Ovádi Péter országgyűlési képviselő. A 25 települési vezetőt tömörítő kezdeményezés célja az, hogy együtt gondolkodjanak és közös célokat tűzzenek ki a térség fejlődése érdekében.

Egy település akkor lehet sikeres, ha a környező települései is azok – vélekedik Ovádi Péter, Veszprém megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki szerencsésnek érzi magát, mert olyan tettrekész polgármesterek vannak a körzetében, akik nemcsak a településükért, hanem a térségükért is felelősséget éreznek.

– Ezért is gondoltam azt, hogy az összes polgármestert meghívom a választókerületből, hogy gondolkodjunk együtt, nézzük meg, hogy kinek milyen fejlesztési tervei vannak, és hogyan lehet ezt szimbiózisba hozni azért, hogy a térség fejlődjön – nyilatkozta a képviselő.

Tavaly nyáron Veszprémben szervezték meg először a polgármesterek találkozóját, majd Dudarra látogatott el a fórum, és most január végén Herend volt a helyszíne az ülésnek.

– Direkt van ez így, hogy mindig más településre megyünk, azért, hogy megismerje a többi polgármester is, hogy az adott településen milyen munka folyik. Ezek nagyon jó alkalmak arra, hogy együtt, közösen eldöntsük azt, hogy milyen irányokat vegyünk, hiszen rengeteg feladat vár ránk a 2019-es évben is – mondta el Ovádi Péter, aki kitért arra is, hogy a TOP-os fejlesztések közepén járnak, ezért még ott is bőven vannak feladatok, és a kormány is sok lehetőséget biztosít a kistelepülések részére a Magyar Falu Programban.

Ezekről is szó esett az ülésen, amelyre meghívást kapott a Szenior Mentor Kerekasztal képviseletében Szente József és Barta Éva is. Az októberben alakult közösség célja az, hogy a választókörzet 25 településének nyugdíjasait közelebb hozza egymáshoz, valamint segítsen megszervezni a szomszédolást és közös programokat az idősebb korosztály számára.

Dienes Gábor, a helyi általános iskola tanára pedig a diákok katasztrófavédelmi oktatásának lehetőségéről tartott előadást.

A rendezvény kapcsán a házigazda, Jánszky Lajos László herendi polgármester elmondta, hogy nagyon jó kezdeményezésnek tartja és nagyon hasznosnak ítéli ezeket a találkozókat, mert megismerik egymás problémáit, megoszthatják a tapasztalataikat, és ötleteket is adhatnak egymásnak a polgármesterek.