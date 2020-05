Hétfőtől újra kinyitnak a bölcsődék és az óvodák

Május 25-én, hétfőtől feltételek nélkül fogadják az intézmények a gyermekeket.

Az erről szóló kormányrendelet szerdán jelent meg, eszerint a Budapesten kívüli intézmények május 25-től, a fővárosiak június 2-ától a veszélyhelyzet (március 11.) előtti, szokásos rendben működnek. A rendelet azt is előírja, hogy a bölcsődék és az óvodák augusztus 31-ig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

A járványhelyzet miatt március 18-tól zártak be a veszprémi óvodák, az intézmények március 23. és április 29. között szigorú ügyeleti rend szerint tartottak nyitva (ahol erre igény volt), de a közel kétezer veszprémi óvodás közül csak néhány gyermek felügyeletét kellett ellátniuk. Április 30-a óta kötelező megszervezni az intézményeknek az ügyeletet.Mészáros Éva, az önkormányzat közjóléti irodájának csoportvezetője elmondta, május 18-án, hétfőtől a Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda Ficánka tagóvodája kivételével (az oda járó gyermekek a körzeti óvodába mehetnek) már minden óvodában működnek a gyermekek felügyeletét biztosító csoportok. Veszprémben az igénybevétel eltérő az intézmények között, de az utóbbi hetekben folyamatosan nőtt: a szerdai adatok szerint a bölcsődei és az óvodai csoportoknak is kevesebb mint a fele működött. A bölcsődékbe 23 csoportba 98 apróságot, az óvodáknál 35 csoportba 155 gyermeket vittek szerdán.

Hétfőtől minden szülő viheti a gyermeket az óvodába, de a járványügyi szabályokat be kell tartania mindenkinek, mondta el Takácsné Kovács Éva, a Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda vezetője. A szülőktől azt kérik, a gyermeket egy hozzátartozó vigye az intézménybe és hozza el onnan. Az épületen belül maszkviselést írnak elő, emellett odafigyelnek arra is, hogy az öltözőben egy időben korlátozott létszámban legyenek jelen a szülők. Az intézményben és Cholnoky úti tagóvodájában is emelkedett az ügyeletet igénybe vevők száma az utóbbi napokban, folytatta az intézményvezető. Szerdán a két óvodába a 360 beiratkozott gyermek alig öt százalékát, 17 csemetét vittek be a szülők.

A május 25-ei újranyitásig csoportonként legfeljebb öt gyermek járhat az óvodákba, és mindenütt szigorú óvintézkedéseket tartatnak be a szülőkkel, például a gyermekeket csak az óvoda kapujáig kísérhetik péntekig, mondta el Barcza Béla Károlyné, a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda vezetője.

Hozzátette, az óvoda hat csoportja közül négy működött a hét közepén, ugyanakkor az ügyeletet így sem volt könnyű megszervezniük, jelenleg a szükségesnél hárommal kevesebb óvodapedagógus dolgozik az intézményben. Megjegyezte, fertőtlenítik a játszóeszközöket, a gyermekeket az alapos kézmosásra tanítják.