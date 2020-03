Higgadtnak és türelmesnek kell lenni Nemesvámoson

Kigyűjtötték a 60 év feletti lakosok listáját, és öt körzetre osztották a települést.

Ebben azok az önkormányzati munkatársak segítik az időseket, akiknek a rendkívüli helyzetben felszabadult a munkájuk, és helyben laknak. Ők tartják majd keddenként és péntekenként a kapcsolatot az idősekkel: segítenek a csekkek feladásában, a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában.

Nemesvámoson már március 15-én összeültek az önkormányzat munkatársai, akiket a polgármester tájékoztatott az aktuális helyzetről és a várható teendőkről.

– Vasárnap dél­előtt rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk, ahol 13 pontba szedtük határozati javaslatainkat. Az ünnepi megemlékezést követően, délután újra összeült a testület, és meghívtam azokat az intézményvezetőket és önkormányzati dolgozókat is, akik az intézkedések végrehajtásában érintettek. Este nyolckor mentünk el a hivatalból már konkrét intézkedési tervvel, amelyet még aznap este kinyomtattunk – elevenítette fel Sövényházi Balázs polgármester a közelmúlt történéseit.

A részletes intézkedési tervet és a háziorvosi rendeléssel kapcsolatos tudnivalókat hétfőn reggel bedobták minden postaládába, hogy a község lakóit tájékoztassák a települést érintő intézkedések részleteiről. Döntöttek például a játszótér bezárásáról, a munkatársak védelméről. Maszkokat, védőfelszerelést és fertőtlenítőszereket vettek. A buszmegállókat napjában kétszer, reggel nyolc és este hat órakor fertőtlenítik. A parkba tájékoztató táblát helyeztek ki, hogy felhívják a figyelmet a csoportosulások elkerülésére.

A közétkeztetésben is akadtak azonnali teendők. Egyszer használatos dobozokat rendeltek, hogy ezzel is csökkentsék a fertőzés kialakulásának lehetőségét. A szociális étkeztetésben érintetteknek házhoz viszik az ebédet, a 60 év felettieknek is felajánlotta az önkormányzat a napi egyszeri meleg étkezés lehetőségét, és biztosított a gyerekek ebédje is.

– Eddig kedvező a visszhangjuk az intézkedéseinknek. A következő testületi ülésen átnézzük a költségvetést is. Nemesvámos az adóbevételeiből él, nem az állami támogatásokból. Nekünk arra is fel kell készülnünk, hogy visszaesik a bevételünk. Nem folytathatunk struccpolitikát, és igenis meg kell vizsgálnunk, hogy melyek azok a beruházások, amelyeket elnapolhatunk, mert lehet, hogy ősszel már kevesebb bevételünk lesz, de jövőre biztosan, ezért kisebb költségvetésből kell gazdálkodnunk.

Jól meg kell fontolnunk, hogy mire költünk. Az első az emberek egészségvédelme, emellett nagyon fontos, hogy működni tudjon a település, és a fizetéseket is ki kell gazdálkodnunk. Emiatt ideiglenesen leállítjuk azokat a beruházásokat, amelyek nem feltétlenül szükségesek, addig, amíg nem látjuk a kialakult helyzet konkrét gazdasági hatásait – nyilatkozta a polgármester.