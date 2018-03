A híres szőlőnemesítőre emlékeztek Balatonfüreden

A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet egyik legtermékenyebb szőlőnemesítőjére, Csizmazia Darab Józsefre emlékeztek szülővárosában.

Csizmazia-emlékév

A szőlőnemesítő születésének 100. évfordulójára szervezett Csizmazia-emlékév első rendezvényét a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége és a Balatonvin Borlovagrend rendezte. Az emlékév szervezőbizottságának elnökeként Májer János, a NAIK SzBKI igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket a Csizmazia-emlékév programjairól.

A balatonfüredi rendezvényen Pálffy Károlyné, Balatonfüred város településfejlesztési, környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottságának elnöke emlékezett meg Csizmazia Darab Józsefről, a város díszpolgáráról, felidézve életének a városhoz kötődő időszakait. Pernesz György, a Nébih Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának osztályvezetője a nemesítő fajtáiról, azok állami elismeréséről tartott egy átfogó előadást. Kiderült, hogy a Bianca fajta nemcsak a szaporításokban szerepel kimagasló arányban, de mára Magyarország legnagyobb területen termesztett fehér borszőlőfajtájává lépett elő. Az előadó felhívta a figyelmet Csizmazia Darab József utóbbi időben egyre népszerűbbé váló vörösbor-szőlőfajtáira, melyekből a Turán és a Néró jelentős sikereket ért el.

Egy kiállítást is bemutattak

Csegezi Tamásné előadásában bemutatta azt a Csizmazia Darab József kezdeményezésére és aktív közreműködésével megvalósult, világviszonylatban is páratlan munkát, aminek az eredményeként Magyarország összes borvidéke – egy-egy jellemző szőlőfajtával – megjelent bélyegen is. Jóska bácsi filatelista munkásságából ifj. Csizmazia Darab József jóvoltából egy kiállítást is bemutattak a megemlékezésen.

A rendezvény keretében az emlékülés résztvevői megkoszorúzták a református temetőben felállított Nagy elődeink emlékoszlopát, amelyen Csizmazia Darab József neve is szerepel. A rendezvény záróprogramjaként Koczor Kálmánnak, a Balatonvin Bor- lovagrend nagymesterének szervezésében a jelenlévők egy borbemutató keretében a Csizmazia-fajtákból borokat kóstolhattak a balatoni borrégióból.