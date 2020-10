Hogyan ápoljuk koronavírusos gyermekünket?

Egyre több gyermek és fiatal kapja el az új koronavírus-fertőzést. Otthoni ápolásukhoz, ellátásukhoz ad támaszt a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társasága.

Legyünk felszerelkezve a be­teg­ellátáshoz lázmérővel, lázcsillapítóval és papír zsebkendővel, valamint járványvédelmi felszerelés – maszk, kesztyű, kézfertőtlenítő – is legyen otthon – írja cikkében a Vas Népe. Ha felmerül a fertőzés gyanúja, az első tünet jelentkezésénél maradjunk otthon, írja bevezetőjében a három doktornő, dr. Karászi Éva, dr. Kutas Katalin és dr. Onozó Beáta. Azt javasolják, otthon lehetőleg különítsük el a gyermeket. Tapasztalatuk szerint a fiatalok között leginkább érintett 14–18 éves korosztályból a fertőzés általában nem terjed tovább a többi családtagra, de a beteg körüli teendőkben a magas kockázatú személy lehetőleg ne vegyen részt. A tünetek alapján nem lehet megkülönböztetni, melyik légúti betegséget okozta a koronavírus. Ha tudjuk, hogy kapcsolatba került fertőzöttel a tünetet mutató gyermek, úgy „könnyebb” a helyzet. A lényeg: amíg nincs negatív teszt­eredmény a kezünkben, nem lehetünk biztosak abban, hogy nem covidos-e a kis beteg. Mint mondják, az eljárásrend lehetőséget ad, hogy minden, az orvos által gyanúsnak tűnő esetben ingyenes PCR-tesztet kérjünk. A mintavétel nem kellemes, de előzetesen felkészítve rá a gyermeket, azt általában hő­sie­sen állják.

Mérjük fel a beteg általános állapotát: keressünk segítséget, ha láztalanul is csak fekszik. Mellkasfájdalom, mellkasi nyomásérzés, nehézlégzés, véres köpet esetén ugyanígy kell a segítség. A gyermek keringése akkor van rendben, ha nem szédeleg, ha támogatás nélkül ki tud menni a mosdóba, ha legalább hatóránként van normális mennyiségű vizelete. Ha a lázas kisbaba 3 hónaposnál fiatalabb, ugyanígy hároméves kor alatt nagy mennyiségű hasmenésnél azonnal kérjünk segítséget; 3–6 hónapos kor között a 39 °C feletti láz sürgősségi ellátást igényel. Egyelőre nincs olyan szer az enyhe, otthon kezelhető esetekben, amely akkora javulást okoz, hogy érdemes legyen alkalmazni. A súlyos, kórházi kezelést igénylő esetekben viszont több szer is jelentősen javítja a kimenetelt. Ha a gyermek nem szeretne, nem kell ágyban feküdnie, de kínáljunk neki pihenősebb játékokat. Valószínűleg többet alszanak, mint általában. Láztalan állapotban a saját udvarra is ki lehet menni. Fontos a megfelelő folyadékfogyasztás, a kímélő étrend, ha kell, a szokásos fájdalom- és lázcsillapítók használhatók. Légúti tünetekre az orrcsepp segíthet.

Az inhalátor használatát Covid-fertőzésben érdemes kerülni, mert könnyebben terjedhet tovább a vírus. Nincs olyan táplálék-ki­egészítő, ami biztosan segítené a gyógyulást, de a D-vitamin sok ponton támogatja a szervezetünket. A tüdőgyulladás, az immunrendszer túlzott aktivációja leggyakrabban az 5–8. nap között jelentkezik, emelkedő láz és romló légzés jelzi, ilyen esetben vegyük fel a kapcsolatot a háziorvossal, és készüljünk akár kórházi kezelésre. Ha hirtelen romló légzés vagy hanyatló általános állapot jelentkezne, hívjunk mentőt. Leghamarabb a tünetek kezdete után 10 nappal engedhető közösségbe a gyermek, amennyiben legalább három napja tünetmentes.