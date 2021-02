Hogyan érhető el a háziorvos?

A 2020 őszén, a járvány úgynevezett második hulláma idején ismét bevezetett eljárásrend szerint a rendelőkbe csak előzetes telefonos egyeztetést követően lehet bemenni, ezért a rendelők ajtaja zárva van – nyilatkozta a Naplónak Ujváry Hajnalka, a Pápai Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója.

Megtudtuk tőle, ennek értelmében az orvos és az asszisztens a rendelőben tartózkodik a rendelési időben, így szükség esetén az ellátás biztosított a rászorulók részére. Az egészségügyi intézmények azonban fokozott fertőzésveszélynek kitett helyek, ezért mind az ott dolgozók, mind a betegek érdekében meg kell akadályozni a fertőzés behurcolását. Ujváry Hajnalka kiemelte, a járványügyi biztonság fenntartásáért indokolt, hogy a légúti panaszokat, lázat vagy egyéb Covid19-gyanús tüneteket mutató beteg mindenképpen telefonon vegye fel orvosával a kapcsolatot. Ezeket a betegeket otthonukban különítik el vagy súlyosabb esetben a kórházi ellátás keretében.

– Egyéb esetekben is a telefonos előszűrést követően dönt arról az orvos, hogy a személyes vizsgálat szükséges-e, vagy úgynevezett távkonzultáció keretében is megoldható a probléma. Fontos, hogy ne várakozzanak többen a rendelőben, így kerülni lehet a szoros kontaktust az esetlegesen fertőző személyekkel – hangsúlyozta kérdésünkre Ujváry Hajnalka.

– Ezért ha az orvos a személyes vizsgálatot szükségesnek ítéli, akkor időpontra hívja a beteget. A rendelőbe lépéskor a betegnek kötelező a maszk használata és a kézfertőtlenítés. Az egészségügyi személyzet is maszkban dolgozik, szükség esetén, például a beteg vizsgálatakor egyéb védőfelszerelést is használ – mutatott rá Ujváry Hajnalka, a Pápai Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója. Kifejtette, a rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása miatt nem kell a háziorvosnál személyesen megjelenni. A tavasszal kihirdetett veszélyhelyzet idején vált általánossá az e-recept. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási téren (eeszt) keresztül a recepteket „felhőbe” küldik fel, a betegnek elég csak a gyógyszertárba menni és kiváltani.

– Az e-recept előnyét a veszélyhelyzet alatt tapasztaltuk meg igazán. További könnyítést jelent, hogy a felírt gyógyszereket nemcsak a beteg, hanem hozzátartozó és gondozó is kiválthatja. A beteg tajszámának bemondásával, a kiváltó személyének igazolása után kiadhatók a gyógyszerek. Ez nagy könnyebbség a krónikus vagy nehezen mozgó betegek számára, de a dolgozó személyeknek is, akik így nincsenek a háziorvosi rendeléshez kötve – fűzte hozzá Ujváry Hajnalka. Megjegyezte, a telefonos konzultációnak is van előnye és hátránya.

– Gondot jelent sokszor, mint ahogy a betegek is jelzik, hogy nehezen elérhető a rendelő. Erre a terhelésre és ellátási formára a hagyományos háziorvosi rendelők nem voltak felkészülve. Valóban, a telefonos bejelentkezéssel megváltozott az ellátás, és leterheltek a vonalak, de szinte minden rendelőben van mobiltelefon, és a kollégák e-mail-elérhetőséget is megadtak, vagy a rendelő előtti postaláda is használható, ahol szintén lehet jelezni a kéréseket, kérdéseket, táppénzigényt. A háziorvosok próbáltak többféle elérhetőséget biztosítani, de a legtöbben mégis a telefonost keresik – mondta.

– A háziorvosok leterheltsége nagyon nagy. A személyes betegfogadás számottevően csökkent, de ez nem azt jelenti, hogy nem dolgoznak a rendelőkben. A recepteket biztosítják, a táppénzt rendezik, végzik a beutalásokat, a jogosítvánnyal kapcsolatos feladatokat, illetve a Covid19-gyanús vagy -pozitív esetek rengeteg pluszmunkát jelentenek. Az influenzaoltások is akadály nélkül megtörténtek. Ezenkívül a háziorvosok nagy része ügyel is, van, aki szociális intézmény orvosi ellátását is biztosítja. Rengeteg olyan háttérmunkát végeznek, amiről a betegek nem tudnak, de nagy leterhelést jelent, és jellemzően nem fér bele a hagyományos rendelési idejükbe. Gondot okoz, hogy a városban lévő 12 házi felnőttorvosi körzetből három, a hat gyermekorvosi körzetből kettő betöltetlen. Ezek ellátását helyettesítéssel végzik, ami nem könnyű. Ha az orvos vagy az asszisztens megbetegszik, egyre nehezebb a helyettesítését megoldani. A következő próba pedig a Covid19 elleni oltások lebonyolítása lesz – zárta Ujváry Hajnalka.