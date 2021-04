Hogyan ünnepelhetnek a hívők húsvétkor?

Csak a katolikus templomok lesznek nyitva húsvétkor, ám több egyházmegyében nem tartanak nyilvános liturgiát, a hívek online követhetik majd az egyházi alkalmakat. A reformátusok és az evangélikusok internetes közvetítésekkel, bátorító üzenetekkel készülnek.

Idén különleges kihívás a keresztények számára, hogy nem ünnepelhetik meg a húsvétot a szokott módon, hiszen a szabályok korlátozott ünneplést tesznek szükségessé. A családok vélhetően többet fognak otthon, szűk körben ünnepelni közös imádsággal, esetleg az online közvetítésekbe bekapcsolódva.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megerősítette március 5-i határozatát, mely szerint a koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei kiemelten fontosak, ezért továbbra is nyitva tartanak. A nyilvános istentiszteletek viszont csak a hatósági korlátozásokkal összhangban végezhetőek: felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.

A húsvéti szertartások az egyházmegyei rendelkezésekkel összhangban végezhetőek, a vatikáni Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció tavaly kiadott dekrétumainak megfelelően, amelyek idén is érvényesek. A rendelkezés szerint nagycsütörtökön, a székesegyházakban és a plébániatemplomokban a papok koncelebrálhatták az utolsó vacsora emlékmiséjét, ugyanakkor kivételesen minden pap engedélyt kapott arra, hogy e napon nép nélkül is bemutasson misét. Nagypénteken, Urunk szenvedésének napján az egyetemes könyörgésekben külön megemlékeztek a betegekről, a halottakról, és a gyászolókról. Húsvét vigíliáján, vagyis nagyszombaton a tűzszentelés és a körmenet egyaránt elmarad. A dekrétum szerint, akik nem tudnak csatlakozni a templomi szertartáshoz, a húsvétvasárnapra előírt olvasmányos imaórát végezhetik.

Veszprémi Főegyházmegye külön szabályzatot is alkotott. Udvardy György érsek úgy döntött, azon templomokban, ahol a személyek közötti védőtávolságot nem tudják megtartani, ne legyen nyilvános istentisztelet. Emiatt is érvényben marad a vasárnapi szentmisén való részvétel alóli főpásztori felmentés. Az időseket, betegeket, az őket gondozókat, ápolókat, a velük egy háztartásban élőket arra kérik, hogy a fertőzés elkerülése érdekében ne vegyenek részt a szertartásokon, inkább otthonukban imádkozzanak, illetve kapcsolódjanak be a közösségi média eszközei segítségével a miseközvetítésekbe. Az érsek kérte, a szentgyónás továbbra se zárt gyóntatószékben történjen, hanem levegős, nagyobb helyiségben, kápolnában, illetve amennyiben az időjárás alkalmas erre, szabadtéren. A főpásztor felhatalmazást adott az egyházmegye áldozópapjainak, hogy a húsvéti gyónás elvégzésére kijelölt időszakban, egészen Szentháromság vasárnapjáig, május 30-ig, amennyiben szükséges, általános feloldozásban részesítsék azokat, akik ezt megfelelő előkészület után kérik. Ám ez esetben is szükséges a szilárd elhatározás, hogy a súlyos bűnöket fülgyónásban is mielőbb megvallják. Az egyházmegyében a kijárási korlátozás miatt az esti szertartások legkésőbb 18 órakor elkezdődnek. A Veszprémi Érsekség szertartásai élőben követhetők a közösségi oldalaikon.

Továbbra is szünetel minden személyes jelenléttel járó alkalom a református gyülekezetekben és templomokban, melyek immár egy hónapja zárva vannak a járványügyi helyzet miatt. A Zsinat Elnökségi Tanácsa úgy döntött, a templomok húsvétra sem nyitnak meg. Az istentiszteleteket a gyülekezet nélkül, online közvetítésen keresztül tartják meg. Ugyanakkor a lelkipásztorok telefonon, üzenetekben is kereshetők bátorításért a gyülekezetek tagjai számára. A Pápai Református Egyházközség hétfő 10 órai ünnepi istentiszteletét a Kossuth rádió élőben közvetíti.

Az evangélikus egyház püspöki tanácsa a virágvasárnapra kiadott körlevelében tudatta, néhány hétig még fenntartják a korlátozást, mert a járványügyi mutatószámok még mindig nem kedvezőek. Az idei nagyhét ugyanúgy csendes lesz, mint a tavalyi, folytatódik a gyülekezet nélkül közvetített istentiszteletek, elmaradó húsvéthajnali keresztelések és konfirmációk sora. Az eddigi gyakorlat – a nyomtatott igehirdetések, online alkalmak, házi áhítatok – kibővíthető az egyházzene csúcspontjaként emlegetett passiók hallgatásával.

A Magyarországi Baptista Egyház gyülekezetei a koronavírus miatti helyzetben az online térben tudják tartani a kapcsolatot.