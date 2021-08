Hős repülősökre és ejtőernyősökre emlékeztek Veszprémben

Hősi halált katonapilóta áldozatokra, a 80 esztendeje Jutaspusztánál feladatteljesítés közben a hazáért életüket áldozó ejtőernyősökre emlékeztek pénteken, a Táborállás parkban lévő emlékműnél.

Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnoka azt hangsúlyozta: „Ne a halottakra gondoljunk, hanem a hősökre. Azokra a hősökre, akik az összefogásnak köszönhetően velünk maradtak és velünk maradnak.”

– Közösen kell emlékeznünk azokra a katonákra és hősökre, akik megtöltik tartalommal azt az esküt, amit minden katonának el kell mondania az alapkiképzést követően. Azok adnak példát a mindennapokra – mondta a vezérőrnagy. – Ők teszik igazán fontossá és hivatássá azt az életet, amit a katonák mundérban nap mint nap itthon és külföldön, gyakorlatokon és missziós feladatok alatt, és ha úgy hozza a sors, az ország védelmében nem hezitálnak megtenni. Ezekre a tettekre és eszmeiségre nagy szükségünk van, mert ez ad a mindennapokban erőt.

Úgy fogalmazott, hogy nemcsak a haditetteiket hajtották végre ezek a kiváló tisztek, altisztek és legénységi állományúak, hanem biztosították azt, hogy ma sokkal biztonságosabban tudják elvégezni a feladatokat.

Szűcs Lóránd dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztályának vezetője megemlékezésében arról beszélt, hogy az emlékműnek nem csak helye, hanem létjogosultsága is van Veszprémben. Más mellett felidézte, hogy a legendás Puma vadászrepülők is a városban alakultak meg, és hazánk légterének védelmét 1944. május elsejétől 1945. március 21-ig innen látták el. Elmondta azt is, hogy „a mai nap egyszerre szól az emlékezésről, de az ünnepről is. Emlékezzünk itt és most a végleg égbe költözött egykori bajtársainkról és példát adó elődeinkről, majd pedig a Jutaspusztán, első ejtőernyős alakulatunk tragédiát elszenvedett katonái előtt hajtunk fejet.”

Hangsúlyozta: mindkét esemény az augusztus 15-ei légierő napjához is illeszkedik, ami a magyar katonai repülés legnagyobb ünnepe és seregszemléje. Kiemelte, hogy sem Veszprémben, sem másutt nem maradtak el az emlékünnepségek.

– Biztos vagyok abban, hogy egykoron, amikor fiatal tisztek voltak, önök is úgy tekintettek fel elődeikre, példaképeikre, hogy azt gondolták, soha nem sikerül majd nyomdokaikba lépni, mégis átvették a stafétát és teljesítették küldetésüket – mondta a veszprémi veteránoknak. – Megkapták és viszik és vitték tovább hagyományainkat, életben tartva a repülőközösségek emlékeit. Ma sincs ez másként, mert önökkel együtt mi is erre törekszünk, és hisszük, hogy mi is képesek lehetünk arra, amire önök egykoron.

A megemlékezésen – harangszó mellett – háromszor tíz elhunyt repülő hajózó nevét olvasták fel diákok, majd Oláh Emil ezredes, tábori lelkész mondott imát az áldozatokért.