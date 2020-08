Hosszú hétvége Tihanyban: ünnepi hangulatban emlékeztek

Tósoki Imre, Tihany polgármestere idézte fel Szent István király emlékét, illetve történelmi tetteit a Mádl Ferenc téren augusztus 20-a alkalmából, majd a kitűnő hangulatról ismert művészek gondoskodtak a hosszú hétvégén.

– Szent István királyunknak köszönhetjük, hogy ma egy független, európai államként ünnepelhetjük országunk megalapítását és ezeréves múltját, aki biztonságát és gyarapítását mindig szívügyének, elsődleges feladatának tekintette. Erőskezű uralkodó volt, aki keresztény meggyőződése ellenére sem riadt meg a korra jellemző hatalmi harcoktól. A kard mellett ügyesen bánt a diplomácia békésebb eszközeivel is. Egyik húga Aba Sámuellel házasodott össze, így elsimult a köztük lévő ellentét, másik húgát pedig a velencei dózséhoz adta feleségül, aki fontos szövetségese lett – idézte fel a múltat Tósoki Imre.

Tihany polgármestere beszélt arról is, hogy a király a feleségével, Gizellával 42 évet élt, aki megértő társa volt, és minden törekvésében segítette. Öt gyermekük született, a feljegyzések alapján a király jó apa volt. Imre fiát felkészítette az uralkodásra, és intelmeket is hozzá írta. Ezért érthető, hogy amikor egyetlen reményét, 31 éves fiát vadászat közben egy vadkan megsebesítette, és a fia meghalt, a történelmi feljegyzések szerint a király „igen komoly betegségbe esett, és sok nap múltán is alig tért vissza valamennyire életkedve, de korábbi egészsége már soha nem állt helyre teljesen”.

Az ünnepi gondolatok után Benned él a magyarság címmel szép műsorral ajándékozták meg a közönséget Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész, Kiss Tivadar és Udvarhelyi Boglárka énekművészek, este pedig nemzeti színbe öltöztették a fények Tihany ikonikus épületeit.

Az ünnepi hosszú hétvége pénteken Kozma Orsi és a Swing a la Django, szombaton Tátrai Eszter Barbra Streisand-estjével folytatódott a félszigeten.