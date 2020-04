Húsvéti bevásárlási láz a megye városaiban – Megindult a tömeg

Húsvét miatt a lakosság minden korlátozás dacára útra kelt, le ne maradjon a sonka és a tojás az ünnepi asztalról. Már csak az a kérdés, milyen ára lesz a húsvéti lakomának?

Olvasónk küldte az alábbi képeket, melyeken jól látszik hogy rengeteg autó várakozik már arra is, hogy egyáltalán bejusson a balatonfüredi áruház parkolójába.

A megye többi városában is hasonló a helyzet. Mintha nem is lenne érvényben a kijárási korlátozás.

A kérdés már csak az, hogy milyen ára lesz ennek? A koronavírus ugyanis nem válogat, és jobb lenne most otthon maradni, vigyázni egymásra, hogy jövőre másképp teljenek a húsvéti ünnepek és mindenki teljes családi körben tölthesse ezeket a jeles napokat. Ehhez azonban, valóban az kell, hogy most otthon maradjunk és tartsuk be a szabályokat!

Amennyiben Ön is lát hasonló tömeget az utakon, küldjön nekünk képet a [email protected] email címre!