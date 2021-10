Huszonkét szakmába pillanthattak bele a pályaválasztás előtt álló fiatalok Pápán

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs osztályának fő feladata a kétkezi szakmák népszerűsítése, a szakmatanulás elősegítése. E célból szerveztek bemutató napot hétfőn.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakmabemutató napot tartott pályaválasztás előtt álló diákok részére hétfőn a Városi Sportcsarnokban. A rendezvény célja az volt, hogy az iskola-, szakma- és pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulóknak segítséget nyújtson a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmaválasztásban, gyakorló szakemberek közreműködésével bemutatva azokat, tájékoztatást adjon a szakképzési rendszerről, a szakmatanulási lehetőségekről. A programon 29 kiállító vállalkozás és szervezet, valamint szakképző intézmény működött közre.

Rábai Veronika stratégiai koordinátor a Naplónak nyilatkozva elmondta, a programra összesen több mint 600-an, zömében 16 helyi és környékbeli általános iskola 7-8. osztályos diákjai érkeztek, a járványhelyzetre tekintettel idősávos jelentkezéssel. 75 perc állt rendelkezésükre, hogy körbejárjanak, kipróbáljanak egyes munkamozzanatokat és betekintsenek a foglalkozások, mesterségek kulisszatitkaiba. A gyerekek különféle reprezentatív ajándékokkal térhettek haza.

22 szakmába kóstolhattak bele a résztvevők: ács, ápoló, asztalos, bádogos, burkoló, cukrász, divatszabó, épület- és szerkezetlakatos, festő, mázoló, tapétázó, fodrász, földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, hegesztő, informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus, kereskedelmi értékesítő, kerámia- és porcelánkészítő (porcelánfestő), kéz- és lábápoló technikus, kisgyermekgondozó, -nevelő, kozmetikus technikus, kőműves, pincér-vendégtéri szakember, szakács, turisztikai technikus és villanyszerelő.

– Fiús és lányos szakmákat egyaránt igyekeztünk felvonultatni. Olyanok is vannak, melyek népszerűsítése erősen indokolt, mint például a bádogos (tetőfedő), amiből nagyon kevés szakember található a megyében és kevesen is tanulják. A kiállítók a megyéből érkeztek, például Tapolcáról, Herendről, sőt a győri autógyár is képviseltette magát. A mesteremberek sok esetben duális partnereink, tehát a fiatalok nemcsak a szakmával ismerkedhettek, hanem akár már informálódhattak is a leendő gyakorlati képzőhelyükről. Idén a szakképző intézményeket is meghívtuk képzési kínálatuk bemutatására, hiszen a fiataloknak az is fontos, hogy a megismert szakmákat majd hol tudják elsajátítani, megtanulni – emelte ki Rábai Veronika, hozzátéve, a kamara őszi pályaorientációs, szakma-népszerűsítő sorozatának második állomása volt a pápai. Előző héten Várpalotán szerveztek hasonló rendezvényt, november 9-10-én pedig pályaválasztási kiállítást rendeznek, ahol a megyei szakképző intézmények kapnak bemutatkozási lehetőséget a gyerekek és szüleik számára. Hagyományos szakmabemutató programjaik mellett üzem-, tanműhely- és iskolalátogatásokat, kismesterképző nyári tábort szerveznek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara standjánál földmérő műszerrel, távmérővel, tükrös prizmával és különböző térképekkel „találkozhattak” az érdeklődők. Tibor András földmérő mérnök a mérőállomásnak nevezett földmérő műszerről megosztotta, a terepen szögeket és távolságokat mérnek vele, s ez alapján térképet készítenek. Mint mondta, a földmérő szakma sokrétű, mert a telekhatárügyeken túl magába foglalhatja a térinformatikát, digitális térképek előállítását. Dolgozhat vízügynél, út- és vasútépítéseken is a földmérő szakember, akikből most kevés van, pedig szükség lenne rájuk. Az országban mindössze öt középiskolában és két főiskolán lehet ezt tanulni.