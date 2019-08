Huszonöt település hatszáz nyugdíjasa találkozott Kislődön

Dallal, tánccal, jó tanáccsal címmel a Szenior Mentor Kerekasztal és a Kultur-Porta kulturális szolgáltató közös szervezésében, nagy érdeklődés mellett tartották meg a II. Szeniortalálkozót tegnap Kislődön.

A rendezvényre 25 településről mintegy 600 nyugdíjas érkezett, hogy megismerjék egymás művészeti csoportjait, és eltöltsenek egy kellemes, kultúrával, ismeretterjesztéssel is átszőtt, tartalmas közösségi napot, melynek részeként dalra is fakadtak a nyugdíjas csoportok vezetői.

Az egy évvel ezelőtt alakult Szenior Mentor Kerekasztal szerveződés az egymáshoz közeli települések nyugdíjasait fogja közre.

A kislődi rendezvényen Ovádi Péter országgyűlési képviselő – mint a Szenior Mentor Kerekasztal tiszteletbeli elnöke – úgy fogalmazott, hogy az esemény remek alkalom arra, hogy a résztvevők megmutassák egymásnak, milyen nagyszerű térségben élnek, sokszínű kultúrával és gasztronómiával rendelkeznek.

Külön kiemelte a kislődi közösségnek az esemény szervezésében végzett példaértékű önkéntes munkáját. A jelenlevőkkel megosztotta, hogy Kislőd polgármestere, Somogyi Anna Mária a közel két évtizedes, kimagasló színvonalon végzett településvezetői munkája elismeréseként a közelmúltban átvette Áder János köztársasági elnöktől a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést a napokban.

Somogyi Anna hozzátette, hálás, amiért a település otthont adhat egy ilyen volumenű rendezvénynek.

A Hirschl Melinda szervező koordinálásával rendezett tartalmas találkozón hagyományteremtő szándékkal a Szenior Mentor Kerekasztal alelnöke, Lovas Mari átadta a Szenior Sikerdíjakat. Az elismerést azon két nyugdíjas kapta, akik tevékenységükkel példát mutatnak kortársaiknak és az utánuk következő generáció tagjainak is. A kitüntető címnek Jáger János, a Kislődi Sobri Jóska Kalandpark megvalósítója, a még most is aktívan tevékenykedő, segítőkész vállalkozó örülhetett Unferdorfer József, az Unfi Családi Kertészet megalapítója mellett.

Az eseményen napilapunk támogatóként is részt vett. A Napló-sátorban lehetőség adódott lapunkkal játszani. Az Évgyűrűk melléklet rovatgazdája, Pap Katalin gyógypedagógus, családterapeuta válaszolt a kérdésekre.

A Napló főszerkesztő-helyettese, Balla Emőke a nyugdíjasokhoz, mint a lap leghűségesebb olvasóihoz szólva elmondta, az újság rendszeresen megszólítja az idősebb korosztályt, beszámol az őket érintő kérdésekről. Hozzátette, vannak, akik több évtizede járatják a Naplót, majd átadta a kislődi nyugdíjasklubnak szánt szakácskönyveket.

A sokszínű műsorfolyamban a Kistérségi Szeniorok léptek fel. Az est művészvendége, Oszvald Marika, illetve Varga József nótaénekes előadása nagy sikert aratott. A táncestről a Summer Band Tánczenekar gondoskodott. Kísérő programként az érdeklődők megtekinthették a szépkorúak kézműves-kiállítását, és ingyenes szűrővizsgálaton is részt vettek.