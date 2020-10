Ideiglenes forgalmi rend lépett életbe Várpalotán

A város több pontján is táblák jelzik az október közepén életbe lépett ideiglenes forgalmi rendet, s irányítják a gépjárművezetőket a Tési-domb felé kijelölt terelőútra. A Zöld város projekt kivitelezési munkálatai miatt ugyanis közel három hónapra lezárták a forgalom elől az Újlaky utca és a Waldstein János utca kereszteződését.

Várhatóan 2021. január 4-ig tart a lezárás Várpalotán, így a városközpont és a Tési-domb között terelőútvonalon lehet közlekedni. A javasolt terelőút vonala a Jókai utcán, Árpád utcán és a Rákóczi úton keresztül halad. A Tési-dombról a városközpontba szintén ezeken az utcákon keresztül lehet eljutni. A helyi járatú autóbuszok is ezen az útvonalon közlekednek.

– A forgalomterelés hatására az Árpád utca és a Jókai utca forgalma jelentősen megnőtt, ezzel együtt a balesetveszély is, amit többen jeleztek. A rendőrséggel közösen egyeztetve döntöttünk arról, hogy a gyalogos közlekedés védelmében három sebességcsökkentő küszöböt, „leánykori nevén” fekvőrendőrt helyezünk ki az Árpád utcában annak érdekében, hogy a gyalogosátkelők előtt az autó­sok lassítsanak, és a gyalogosok, valamint az iskolások biztonságosan átkelhessenek az úton. A héten két ugyan­ilyen eszközt helyeztünk ki a Jókai utcában, az evangélikus óvoda környékén, valamint az Alsóvárosban, a Rákóczi Telepi Tagóvoda közelében, a Szent Borbála utcában is – közölte Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere. Hozzátette, a forgalomlassító eszközökön túl a rendőrség és a közterület-felügyelet személyes jelenléte is biztosított a reggeli, iskolakezdés előtti időszakban az Árpád utcán és a Thuri téren, a Várkerti Általános Iskola környékén.

Campanari-Talabér Márta megjegyezte, a többek által is felvetett „ideiglenes zebra” egy hosszú hatósági engedélyeztetési folyamat végén valósulhatna meg, és nem segítené a jelenlegi helyzet megoldását.

– A közelmúltban elindult munkálatok azt a célt szolgálják, hogy a katolikus templomtól egyöntetű, gránit burkolatú teret hozzunk létre, amelynek az Újlaky úti, illetve Táncsics utcai részein a beruházás végeztével is megmarad a gépjármű-, illetve buszforgalom. Ennek megvalósításához a jelenlegi burkolatot fel kell törnünk, valamint az alépítménybe is bele kell bontanunk. Mindezt úgy kell elképzelni, hogy a templom előtti rész síkjától indulva egy folyamatos, kis lejtésű, támfalaktól mentes teret alakítunk ki – mondta Lovas Attila projektvezető. A gyalogos közlekedés az útlezárással érintett területen továbbra is biztosított.