Idén is egész évben gyűjtenek és segítenek a hátrányos helyzetű veszprémi fiataloknak

A tavalyi esztendő a terveink egy részét áthúzta, ennek ellenére amit 2020-ban elértünk, az siker – nyilatkozta Molnár Roland, a Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalok Egyesület elnöke, aki elmondta: az év első hónapjaiban 1 millió forinttal tudtak támogatni hetven hátrányos helyzetű diákot. Ehhez elmondása szerint kellett az a sok tenni és segíteni akaró vállalkozó is, akik az egyesület mellé álltak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Szerencséjükre ősszel sikerült megvalósítaniuk az Édes Veszprém kampányukat, amely 814 ezer forintot hozott az egyesület számlájára, és amelyből félmillió forintot utaltak ki a hátrányos helyzetű gyerekeknek.

– Sajnos utána, mint oly sokuknak, ismét megállt egy kicsit az élet a pandémia miatt, így a hagyományos rendezvényeinket nem tudtuk megszervezni – mesélte Molnár Roland.

Kiderült: elmaradt a báljuk, és a karácsonyi ajándékcsomag-osztás is. Idén viszont ismét újult erővel vágtak bele a munkába, amelyben évek óta partnere a Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalok Egyesületének a Nyári-Joó Regina vezette ICenter is. Az elnök örömmel újságolta azt is, hogy idei első támogatójuk Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, aki eddig is segítette a munkájukat.

– Tudom, hogy milyen az, ha segítenek, ezért tiszta szívvel mondom, hogy fontos a hátrányos helyzetben lévő fiatalok, gyerekek segítése – tudatta. – Elkezdtük a kampányunkat, benne a ruhagyűjtésünkkel, a számítógép- – tablet-, monitor- – és használttelefon-gyűjtésünket is. Ez a kampányunk egész évben fut, nem időszakos. Korainak tetszik, ám már most várja a Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalok Egyesülete az írószereket, csomagokat a szeptemberi iskolakezdéshez.

Ugyancsak szeptemberben szeretnék összehozni a sütis kampányukat is, amelyet tizenkét naposra terveznek. De már most nagyon várja az elnök a jótékonysági gálát is, és még három jótékonysági rendezvényüket, benne a koraszülött-alapítványnak nyújtott segítségüket, amelyet ebben az esztendőben szeretnének túlszárnyalni.

– A Veszprémi Hátrányos Helyzetű Fiatalok Egyesületével a kapcsolatunk lassan nyolc évre nyúlik vissza, azóta folyamatosan együttműködünk Molnár Rolanddal és segítjük a rendezvényeit – mondta a Naplónak Nyári-Joó Regina, aki kérdésünkre, hogy miért éppen a VHHFE-t segítik, úgy felelt: megismerték Roland múltját, életét, és nem is volt kérdés, hogy támogatják.

– Nem egy-egy esemény mögé állunk, hanem azon vagyunk, hogy egész évben segíthessünk valamilyen formában – mondta Nyári-Joó Regina. – A mostani pandémiás helyzetben különösen fontosnak tartjuk azt, hogy aki tud, segítsen, legyen az bármilyen apróság. Örülök, hogy talán a mi példánkat is látva, egyre többen segítenek az arra rászorulóknak.

A VHHFE és az ICenter most 6 és 20 éves fiatalok részére vár ruhát, játékot, plüssállatot, minta ahogyan használt laptopot, számítógépet és mobiltelefont, amelyekkel az online oktatást szeretnék segíteni.