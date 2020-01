Idén is megfürödtek szilveszterkor a Tapolcai-Malomtóban

A Malom-tóban egykor bárki megmártózhatott, aztán évtizedeken át senki, és immár tíz éve újra lehet fürödni.

Azonban évente csupán egyetlen alkalommal, Szilveszterkor. Idén a korábbinál kevesebben vállalkoztak a különleges élményre, 202 gyerek és felnőtt csobbant a napsütéses délelőttön a 18 fokos vízbe.

Mivel mostantól fizetős a csobbanás, így a vártnak megfelelően lecsökkent a fürdők száma. Tavaly már-már tarthatatlan volt a 312 fős létszám, idén kényelmesen elfért mindenki. A fürdést ezúttal is, ahogy minden évben, Schirilla György, a nemzet rozmárja vezényelte le és persze úszott is a csobbanókkal. Idén sem maradt távol, köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy december 31-én a tapolcai Malom-tóban úszni szívet melengető érzés minden alkalommal.

– Minden évben örömmel jövök ide, hiányozna is már, ha nem lehetnék Tapolcán Szilveszterkor. Számomra a 18 fokos vízben úszni nem jelent kihívást, annál nagyobb örömet okoz, hogy ennyien velem tartanak. A tó vize ugyan számukra nyilván hűvös, de tény, hogy ezen a napon az egész országban itt lehetünk a legtöbben, akik úsznak. Elismerés illeti a bátor hölgyeket, urakat, akik párszor körbe ússzák ma a Malom-tavat, hiszen ez főként azok számára rendhagyó vállalkozás, akik egész évben nem úsznak. Csodálatos pillanatokat töltünk majd el a vízben, ebben biztos vagyok és szerintem még a halak is be vannak erre már kódolva, tudják, hogy ilyenkor hatalmas embersereg van a tóban. Ne feledjük, hogy a hideg víz frissít, fiatalít, míg a meleg öregít, ezért ajánlom mindenkinek a hideg vizes fürdőket. Rengeteg helyre utaztam idén is fürdeni és a jövő évi naptáram ugyancsak meglehetősen zsúfolt. Azonban egy év múlva, hatvan évesen abbahagyom a hideg vizes úszásokat, de a tapolcai szilveszteri csobbanás nem minősül annak, ezért arra akár száz évesen is eljövök, ha bírok és persze, ha hívnak – mondta Schirilla, aki minden héten háromszor fut reggelente úgy öt-hat kilométert.

Boldog új évet kívánt mindenkinek, majd elsőként ő csobbant a vízbe. A napsütés kedvezett a fürdőzőknek, akik különféle tréfás jelmezekben, fejfedőkben, fürdőruhákban mentek be a tóba. Annak közepén, a szökőkút széléről többen szaltóztak, mások nagy köröket írtak le a vízben, élvezve a különleges perceket. A hangulatról ezúttal is a Boombatucada ütőzenekar gondoskodott, amelynek egyik tagja sem rettent el a csobbanástól.