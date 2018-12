Idén is tilos a petárda szilveszterkor

Szilveszterhez közeledve egyre többen szereznek be különböző pirotechnikai eszközöket az óesztendő elbúcsúztatására, éppen ezért lényeges tisztában lenni a jogszerű vásárlás és működtetés feltételeivel.

A Pápai Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint alapvető előírás, hogy petárdát nem birtokolhat magánszemély. Vannak azonban olyan pirotechnikai termékek, melyek használata csekély vagy alacsony kockázattal jár, zajszintjük és hatóanyag-tartalmuk alacsony, így egész évben vásárolhatók, használhatók, és olyan üzletekben is forgalmazhatók, amelyeket nem kifejezetten csak ilyen termékek forgalmazására hoztak létre. Ezek az első pirotechnikai osztályba tartozó termékek, mint például a tortagyertya, amit már a 14. életévét betöltött személy is vásárolhat, használhat.

A második pirotechnikai osztályba tartozó termékek – mint például a római gyertya, a röppentyű vagy a tűzforgó – szintén szabadon vásárolhatók és használhatók, de csak a 16. életévüket betöltött személyek számára.

A harmadik pirotechnikai osztályba tartozó termékek használata már közepes kockázattal jár, zajszintjük is magasabb, bár az egészségre még nem ártalmasak. Ezeket nagyobb, nyílt területeken szabad használni. Ilyenek a bombatelepek, a magas ható­anyag-tartalmú rakéták. Ezeket a termékeket csak 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatják meg kizárólag december 28. és 31. között, használni viszont csak december 31-én 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig lehet.

Az első és a második osztályba sorolt termékek az egész év folyamán megvásárolhatók a működési engedéllyel rendelkező üzletekben, az év végén azonban a rendőrség többek között bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre is engedélyezheti a forgalmazást, és itt már a harmadik osztályba tartozó pirotechnikai termékek is elérhetők.

– Aki a tilalom ellenére petárdát birtokol vagy harmadik osztályba tartozó terméket az engedélyezett napokon túl használ vagy birtokol, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, a terméket pedig el kell kobozni – figyelmeztet a rendőrség. Lényeges, hogy tűzijátékterméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátva vásároljunk, és ne vegyünk meg lejárt felhasználhatósági idejű terméket. A pirotechnikai termékeket úgy tároljuk, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá! Olvassuk el a használati útmutatót, és mindig tartsuk be az abban foglaltakat. Ne szereljük szét, illetve ne alakítsuk át a terméket. Mivel ezek jelentős része csak szabadtéri felhasználású, beltéri helyiségben soha ne működtessük!

A tűzijátékterméket ne kézben tartva működtessük, és ne is hajoljunk fölé. Mindig győződjünk meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsuk be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságokat. A tűzijáték-rakéta vezetőpálcáját soha ne szúrjuk be a földbe, hanem stabilan álló csőből indítsuk, mely lehet egy üres pezsgősüveg is. Eltört vezetőpálcás rakétát ne indítsunk! A kisebb telepet támasszuk meg oldalról téglával, esetleg egy másik teleppel. Vetőcsöves (golyós) bomba betöltésekor pedig figyeljünk arra, hogy mindig a gömbrész legyen fölfelé.

A környezeti tűz oltásához legyen a közelben tűzoltó készülék, de minimum egy vödör víz, hiszen az ördög soha nem alszik! A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket pedig vigyük vissza a forgalmazóhoz. Emellett pedig ügyeljünk arra, hogy a szórakozásunk ne veszélyeztessen másokat (személyeket, állatokat), tárgyakat, épületeket és a természeti környezetet.

