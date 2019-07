Idén tizenkét utcában újították fel a járdát Pápán

Az idei évre tervezett, kilenc utcát érintő járdafelújítást már teljesítette a pápai önkormányzat, sőt, ezen felül további három gyalogút rekonstrukciójára is jutott a város költségvetéséből.

A Gyimóti úti és a Mézeskalács utcai járdafelújításokat követően a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. a Celli úton 80, míg a Rozmaring utcában 95 méter hosszan végzett el hasonló munkát – tájékoztatott a papa-ma.hu. Rádi Róbert, a kivitelező cég ügyvezetője elmondta, a Celli úton egy rövid, de nagyon rossz állapotú, cementlapos gyalogosfelületet bontottak fel és készítettek el új alapra, térkő burkolóval. Ezen a szakaszon a gyakran itt parkoló súlyos tehergépjárművek is jócskán hozzájárultak a járda használhatatlanná válásához. Unger Tamás alpolgármester kiemelte, szeretnék megvédeni az új gyalogutat a gépkocsiterheléstől.

A jövőben ezért táblával tiltják meg itt a parkolást, illetve valószínűleg fizikai akadály építésére is szükség lesz.

Mint ismert, a Rozmaring utca járdáját tavaly már felújították, ám egy rövid, keresztirányú szakasz akkor kimaradt, ezt most pótolták: a páros oldalon 95 méter hosszan készült el az új felület. Mindezzel párhuzamosan megkezdődött a tapolcafői Park utcai gyalogosfelület rekonstrukciója. Itt is nagyon rossz állapotban van a cementlapos járda, a páros oldalon több szakaszon már nem látszik, hol volt egykor a nyomvonala. Most ezt az oldalt építik újjá 717 méter hosszan, 921 négyzetméteren, a másutt is alkalmazott térburkolókkal.

Unger Tamás megjegyezte, 2015-ben indult városszerte a járdafelújítás, amit 2018 végére 32 utcában valósítottak meg mintegy félmilliárd forint értékben. Idén is folytatták a munkát, kilenc utcában terveztek felújítást, ennek a teljesítése után pedig hozzáláttak a Celli úti, a Rozmaring utcai és Park utcai beruházásnak.