Idén tovább szépült Sümeg, több utca megújult

Végh László polgármester elmondta, bár az idei évben már több utca megújult, korszerűbb lett a városban, a munka a fagyokig folytatódik.

– Egy már régóta nagyon várt belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően a Rendeki utca és a körforgalom helyreállítására még a tavalyi évben nyertünk támogatást, idén szintén aszfaltozásra kaptunk 14 millió forintot, amelyhez önrészt is kell tennünk. A Kövesdomb utcában a munka hamarosan kezdődik, közbeszerzés nem kell hozzá, az önkormányzat választhatja ki a kivitelező céget. Egyszerűbb így, és viszonylag rövid folyamat is lesz, egy hónapon belül elkészülhet az aszfaltozás az utcában, ahol elég rossz állapotok vannak. Nagyjából tíz éve aszfaltoztak utoljára, nem tartós anyaggal. Most az út szegélyezése is elkészül. Egy 43,5 milliós vis maior pályázat pedig a hegyi utak rendbetételét célozza.

– Tavaly adtuk be a nagy nyári esők után, azonban az előkészítése eddig tartott, mert terveket kellett készíteni és közbeszerzést kell kiírni. Ez ugyancsak megnyújthatja a folyamatot, de remélhetőleg még ősszel, azaz november közepéig aszfaltozhatunk több utcában. A pályázat az eredeti állapot visszaállítására ad csak támogatást, egyetlen olyan út van az érintettek között, amelyik bizonyíthatóan aszfaltos volt, a mai Temető utca, amely az Öreg-hegyre vezet fel és a temetővel szemben indul. A mély árok környékén szintén sok felújításra váró út van, és a vízmű fölött is. Azok szintén megújulnak, remélhetőleg tartósan. Sajnos azonban amelyik utca eddig kavicsos volt, azt a pályázat nem engedi aszfaltozni – mondta a polgármester.

Az elmúlt hetekben lehullott sok csapadék gondot okozott például a multiáruház feletti területen, és a Vadrózsa utcában ugyancsak sok kárt okozott az özönvízszerű eső. A csapadék még a 84-es útra is lefolyt, sok törmeléket lehordott a vihar, miközben volt olyan része a városnak, ahol egy csepp eső sem hullott ekkor. Gyorsan helyre kellett állítani az utcákat, pedig a Tóth Tivadar utcában még

az aszfaltot is megbontotta a víz.

– Sajnos a hasonló helyzetekre egyre inkább fel kell készülnie a városnak. Úgy tűnik, mind gyakoribb nyaranta a viharos időjárás. A következő önkormányzati ciklus legfontosabb feladata lesz megoldani az egész városban a csapadékvíz-elvezetést. Ez nagyon nagy munka, komoly pályázati támogatást igényel, hiszen hozzávetőlegesen egymilliárd forintot emészt fel. Addig is gondolkodunk azon, hogy a felső városrész, a Vadrózsa utca környéke ideiglenes megoldással valamilyen burkolatot kapjon. Azonban ezzel óvatosan kell bánni, mert ha ott aszfaltozva lennének az utak csapadékvíz-elvezetés nélkül, akkor nem valósulna meg a szikkasztás, és az alacsonyabban fekvő területek még nagyobb veszélyben lennének – nyilatkozta Végh László.