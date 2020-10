Idősbarát Önkormányzat Díjat kapott Balatonfűzfő

Idősbarát Önkormányzat Díjban részesült a város önkormányzata, mely az elismerésen túl 1,5 millió forinttal is jár.

A tizenhetedik alkalommal meghirdetett díjra pályázni kellett, a 70 pályázatból 12 nyertest hirdettek. A díj adományozásával az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter szándéka elismerni az eddigi eredményeket, és felhívni a figyelmet arra, hogy helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet az információáramlás és a párbeszéd kialakításával az időspolitika érvényesüléséért, az elért eredmények megismertetésével a közösségek fejlődéséért.

– A beadási határidő előtt néhány nappal Király Anita referens hívta fel a figyelmet erre a pályázati lehetőségre. A pályamunka az idősekkel való foglalkozásról, kapcsolattartásról, a közösségi életbe bevonásról szólt. Szerencsére Fűzfőn nagyon aktív időseink vannak, és mi igyekszünk támogatni a kezdeményezéseiket. Több nyugdíjas klubunk is van, akik nagyon aktív közösségi életet élnek, szemétszedést, virágültetést, közös kirándulásokat szerveznek. A Tobruki Nyugdíjas Klub szokta szervezni a szüreti felvonulást, karácsonykor a klubok közös vacsorát tartanak és mi igyekszünk a közösségi programokat a lehetőségeinkhez mérten támogatni. Nagyon megtisztelő, hogy elnyertük a díjat, a pénzt az érintettekkel egyeztetve az idősekre költjük majd – mondta el Szanyi Szilvia polgármester.

– A mi klubunk a Balaton Nyugdíjas Klub 65 fővel működik, köztük 30-35 fő az aktív tag. Ők havonta szerveznek foglalkozásokat, és bár most a járvány sok mindent felülírt, rendszeresen csatlakozunk a közösségi kezdeményezésekhez, részt veszünk a városi eseményeken. Születés- és névnapi összejöveteleket tartunk, szilveszteri, farsangi és szüreti bált is szoktunk tartani egy átlagos évben. Bár a járványhelyzet most megnehezíti a közösségi életet, az idősek számíthatnak az önkormányzatra és mi is számítunk rájuk-mondta el Lajkó Frigyes képviselő, a Balaton Nyugdíjas Klub elnöke.

A 4300 lelkes kisvárosban tavasszal a járvány kezdetekor írták össze a 65 év felettieket, akik 1200-an vannak. Rájuk önkéntes-hálózat is figyel, sőt a vészhelyzeti időszakban egy lelki segélyvonalat is létrehoztak, amit a kényszerű elszigeteltséget nehezen viselők hívhattak.