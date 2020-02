Így farsangol egy igazi, veszprémi baráti kör

Az elmúlt szombaton úgy kétszáznegyven-kétszázötven jókedvű vendégtől volt hangos a Dózsa-iskola zsibongója és a hozzá vezető folyosó: zajlott az idei farsangi bál.

Az elsők között érkezett a bál két védnöke: Porga Gyula polgármester és Ovádi Péter országgyűlési képviselő feleségével együtt. Köszöntőt is mondtak, mire helyet foglalt az előzetesen ígérkezők zöme – kik a zenekarhoz közeli asztaloknál, kik a folyosón, mert inkább szerettek volna beszélgetni is. A polgármester pedig kiemelte, milyen jó érzés itt látni a legfiatalabb generáció tagjait is. Úgy látszik, akik jól érzik együtt magukat otthon, szórakozni is szívesen mennek el együtt. A Dózsavárosi Baráti Kör farsangi bálja pedig olyan esemény volt, amelyen mindenki jól érezte magát az ismerősök között.

A kis boszival az élen ott táncoltak a jelmezes gyerekek, majd negyed tízkor csatlakoztak a maskarás felvonuláshoz, amely megint vidámra sikerült; még olyan résztvevő is akadt, aki talpig fehér ruhában, maszkkal, szemüveggel éppen „védekezett” a koronavírus ellen. Idén is fellépett a baráti kör, Fertig Erzsébet tanárnő instrukciói alapján egy Mamma Mia-variációt adtak elő, a táncosok között tudva a két védnököt is. A jókedvű farsangolás batyus bál volt a tagok által készített finom süteményekkel, saját termésű itókával. Hosszú évek óta meg vannak elégedve a Mokka zenekarral, és ezúttal sem okozott csalódást a tombola. Többek között lehetett nyerni tortát, wellness-utalványt, autógumi-cserét, családi síbelépőt Eplénybe, és még sok más hasznos, érdekes meglepetést.

S bár az összegzés még tart, Csécs Ferenc, a baráti kör elnöke úgy érzi, meglesz az ajándékuk, a minilabor is a gyermekorvosi rendelőnek, erre szánták ugyanis a bál bevételét.