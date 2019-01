Így indult az új év Veszprém megyében

Balesettel, fejlesztésekkel, újszülöttekkel és visszavonulással indult az új, 2019-es év Veszprém megyében.

Szilveszter

Veszprém megyében is utcabálokkal, tűzijátékokkal és ünnepléssel ért véget a szilveszter éjjele:

Elképesztő fotó készült Veszprémről szilveszter éjjelén >>

Szilveszteri utcabál Veszprémben >>

Nem számít az évszak: szilveszterkor is fürödtek a tapolcai Malom-tóban >>

Szilveszter a pápai Fő téren – Koncertek, tűzijáték és utcabuli >>

Az új év első napja

2019 első Veszprém megyei babáját Pápán köszönthettük: Nusser Sára január elsején 1.00-kor 3200 grammal és 54 centiméterrel, természetes úton született.

Sajnálatos, hogy az új évet ilyen botránnyal kellett kezdenie a Veszprémben élőknek: Tűket rejtettek a főtt virslibe, majd az utcán hagyták őket, valószínűleg a kóbor állatoknak. Állatkínzás kísérlete miatt indult nyomozás a Veszprémi Rendőr-kapitányságon.

Eseménydús hét áll mögöttünk

Szerencsétlenül indult az új év második napja: Egy gyermek és édesanyja sérült meg a személyautóban, amelyik kamionnal ütközött Herendnél, január 2-án, este.

Nagy László visszavonul! Erről az új év harmadik napján adtunk hírt. Nagy László, a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttes csapatkapitánya bejelentette visszavonulását.

Szép, új buszokkal utazhattunk haza a szilveszteri bulikról a V-Busz éjszakai járatainak köszönhetően. Az új év első két hetében ingyenesen utazhatunk a buszokon, a kezdeti nehézségeket folyamatosan korrigálják a V-Busz munkatársai.

2019 első hétvégéjén behavazódott Veszprém megye: Hó, havas eső és hófúvás- Erről tudósítottak kollégáink Veszprém megyeszerte, csodás képek készültek a téli tájról. Herenden kihasználták az alkalmat, és jó hangulatú szánkópartit rendeztek >>

