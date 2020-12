Illegális hulladéklerakót számol fel az erdőgazdaság a Gyulafirátót melletti lőtéren

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. célul tűzte ki, hogy a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt első üteméről kiírt pályázat keretében, a használatában lévő Veszprém 01138 helyrajziszámú területen felszámolja az illegális hulladéklerakót. A társaság saját forrásból 20 millió forintot fordít a Gyulafirátót határában zajló mentesítési munkálatokra és emellett pályázott a projekt folytatására is.

A központi gyakorló- és lőtéren tartott sajtótájékoztatón Ovádi Péter, az Agrárminisztérium miniszteri biztosa hangsúlyozta, hogy az ország számára az egyik legnagyobb kihívás a jelenben és a jövőben is, hogy élhetőbbé, szebbé tegyük a környezetünket és környezettudatosabbá váljunk. A „Tisztítsuk meg az országot!” programmal a kormány az illegális hulladéklerakók ellen hirdetett harcot és bár több ilyen kezdeményezés is volt már korábban, sajnos az tapasztalható, hogy térségünkben is vannak ilyen lerakók, ezért minden segítséget meg kell adni a környezetünk megtisztításához.

Az országgyűlési képviselő kiemelte azt is, hogy már óvodás, illetve iskolás korban tudatosítani kell a gyerekekben, hogy felelősséggel tartozunk a környezetünk iránt. Felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak szűkebb lakókörnyezetünkre kell odafigyelnünk, hanem nagyobb térségünkre is, és együtt, közösen érhetünk el sikereket. Szólt arról is, hogy rengeteg kutatás-fejlesztési pályázatot írnak ki, amelyek segítségével reméli, hogy minél több hulladék kerül feldolgozásra, és sikerül környezettudatossá tenni az országot.

A Verga Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy a kormány hulladékfelszámolási akciótervének keretében az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztálya felmérte az állami erdőgazdaságok területén heverő hulladékok mennyiségét. A veszprémi erdőgazdaság területén mintegy 8500 köbméternyi illegális hulladékot állapítottak meg, amelynek jelentős része a központi gyakorló és lőtér területén található.

– Tulajdonosunk, az Agrárminisztérium rendelte el és tette lehetővé az eredményünk terhére azt, hogy hulladék felszámolási projektet végezzünk. Korábban már felmértük ezeket a régi hulladéknyelő gödröket, amelyek még a szovjet időkből maradtak ránk, és a legnagyobbakat már felszámoltuk. A mostani projekt során 20 millió forint költségig végezzük a terület megtisztítását együttműködve a honvédséggel, és a megfelelő vállalkozót kiválasztva pályáztunk is, és ha nyerünk tovább folytathatjuk a munkát – nyilatkozta Ugron Ákos vezérigazgató.

Pálmai Árpád alezredes, az MH Bakony Harckiképző Központ parancsnok-helyettese, elmondta, hogy számukra mindig is fontos volt természeti értékeink megőrzése, a környezet védelme. Az alezredes köszönte az erdőgazdaságnak, hogy felszámolja ezt az évtizedes hulladéklerakót, ami azért is nagyon fontos, mert a lő-és gyakorlóterek az unió Natura 2000-es természetmegóvási hálózatához tartoznak. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az illegális hulladék elhelyezés minden esetben jogi lépéseket von maga után.

Küldjön képet Ön is, ha illegálisan elhelyezett szemetet lát! Fotókkal és a helyszín megjelölésével publikáljuk ezeket az eseteket, hogy így is felhívjuk a figyelmet környezetünk megóvásának fontosságára.