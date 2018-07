Csütörtökön indul a jubileumi Kékszalag Erste Nagydíj!

Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb balatoni sporteseménye következik.

Július 26-án reggel 9 órakor indul Balatonfüredről a jubileumi 50. Kékszalag Erste Nagydíj, amely Európa legrégebbi és leghosszabb tókerülő versenye. A verseny útvonala: Balatonfüred – Balatonkenese – Siófok – Keszthely – Balatonfüred, ez légvonalban több mint 150 kilométer. A verseny július 28-án, szombaton reggel 9 órakor ér véget. Összesen 48 óra áll a csapatok rendelkezésére, hogy még versenyben megtegyék a távot írja a Kékszalag blog.

A Kékszalag nem csak egy versenyhajó fedélzetéről élvezhető, hanem a partról is. Adunk néhány ötletet, honnan kövessük a verseny!

A vízről

Ha nem jutottunk fel valamelyik hajóra (vagy annak kísérő motorosára), illetve a szervezők által indított VIP-hajóra, akkor is nézhetjük vízről a versenyt. Ennek legegyszerűbb módja, ha időben jegyet veszünk a BAHART valamely személyforgalmi járatára. De látványos a verseny a Szántódrév és Tihany közötti menetrendszerinti kompról is, hiszen a mezőny mindig jelentősen összesűrűsödik a félsziget és a déli part közötti „csőben”.

A partról

A legszebb kilátás alighanem az akarattyai magaspartról, a Szépkilátóról nyílik a Kenesénél forduló mezőnyre, míg maga a rajt talán az alsóőrsi kilátóból a leglátványosabb. A füredi kikötőben berendezett Race Village is remek helyszín a szurkolásra, ott még hatalmas kivetítő és remek műsorok is vannak. Ugyanakkor fantasztikus látványt nyújt a mezőny a tihanyi apátság mellől szemlélve, és ajánljuk még Szigliget és Badacsony magasabb pontjait és kellemes borozóit is.

A távolból

Ha nem tudunk személyesen kilátogatni a Kékszalagra, ne keseredjünk el, hiszen számos médium adja élően a versenyt. „Percről perce” címmel szöveges és képi közvetítés lesz a kekszalag.hu és a kapcsolódó Facebook oldalon (facebook.com/akekszalag), ahol többek között a zsűrihajókról, a versenyt kísérő motorosokról és a versenyzők hajóira felszerelt GPS nyomkövetőkről is folyamatos beszámolókat kaphatunk. Sztárvendégekkel jelentkezik az M4 Sport helyszíni stúdiójából, a vízről és a levegőből is a Vitorlázás Magazin főszerkesztője, Lénárt Attila bevonásával.

Forrás: vitorlazasmagazin.hu, kekszalag.reblog.hu