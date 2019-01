Indul a Somló kapuja projekt

Marton Zsolt, Somlóvásárhely polgármestere a január 24-én rendezett évindító fogadáson értékelte az elmúlt évet.

Külön köszöntötte Kovács Zoltánt, a térség országgyűlési képviselőjét, valamint Polgárdy Imrét, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökét. Ezt követően megköszönte azon civil szervezetek, vállalkozók, intézmények és közéleti személyek segítségét, akik valamilyen formában hozzájárultak Somlóvásárhely fejlődéséhez és a 2018-as évben elért települési sikerekhez.

Polgárdy Imre köszöntőjében a TOP-pályázatok kapcsán elmondta, hogy a Somló környékén számos olyan projekt valósulhat meg, amely a térség turisztikai értékét növelheti, de mindemellett a közösségi terek, valamint az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen, tette hozzá, majd további sikereket kívánt a település lakóinak.

Marton Zsolt polgármester elmondta, hogy az egyik nyertes pályázat keretein belül a ravatalozó teljes tetőszerkezetének és nyílászáróinak cseréjét, valamint a temető közvilágítását sikerült megoldani. A ravatalozó épületét egy előtetővel és urnatetővel is kiegészítik a település önerejéből – tette hozzá. Szintén pályázati forrásból sikerült megoldani a közel 20 éve épült óvodai, iskolai közétkeztetést ellátó intézmény konyhájának teljes felújítását és konyhai eszközök cseréjét. Hozzátette, hogy az önkormányzat épületének külső és belső felújítása, energetikai korszerűsítése is folyamatban van. Bízik abban, hogy hamarosan a művelődési ház és könyvtár energetikai korszerűsítését és tetőzetének cseréjét is el tudják kezdeni. Reményét fejezte ki a bölcsődei fejlesztésre beadott pályázat jövőbeni sikere kapcsán.

Évértékelőjében kiemelte a 2016-os évben az „Ökoturizmus feltételeinek megteremtése a Somlón” címmel elnyert pályázatot, melyben az engedélyezési és kiviteli tervek már elkészültek, és az építési engedélyeket is kézhez kapták. A pályázat keretében a Somló kapuja elnevezésű fogadóközpont és rendezvénytér kerül kialakításra a Somló hegy lábánál, valamint a Csendes (Napórás) pince újulhat meg. Továbbá a Taposó-kút szerkezete és környezetének rendbetétele, a Szent Margit-kápolna vizesblokkja valósulhat meg.