Ingyen szájmaszkot kapnak a várpalotaiak

Minden várpalotainak ingyenesen biztosít textil szájmaszkot a település önkormányzata. A mosható és fertőtleníthető védőfelszereléseket önkéntesek segítségével készítik és juttatják el a lakossághoz a hét folyamán.

Múlt csütörtökön kezdték meg az egészségügyi szájmaszkok gyártását, az előzetes tervek szerint a mosható és fertőtleníthető védőfelszerelésből mintegy 25 ezer darab készül el. Egy ősi telephelyű varrodát kért fel a várpalotai önkormányzat az egészségügyi eszközök előállítására. Az üzemben jelenleg tizenketten dolgoznak, de külsős önkéntesek is segítik a munkát.

– Nálunk is folyamatosan készülnek a gyermek- és felnőttmaszkok. Emellett a szabászatunkban méretre vágjuk az anyagokat, hozzávarrjuk a kötőket, majd ezeket ipari cérnákkal együtt adjuk tovább az önkénteseknek, akik Várpalotán készítik a maszkokat – nyilatkozta lapunk megkeresésére Kővári Xénia, a varroda tulajdonosa.

Campanari-Talabér Márta várpalotai polgármester szerint a jelenlegi veszélyhelyzet részben arról is szól, hogyan lehet alkalmazkodni és helyben megoldásokat találni a problémákra. – Az elmúlt hét közepén tettem fel egy felhívást a legnagyobb közösségi oldalra, amelyben segítséget kértem a várpalotaiaktól a maszkok elkészítését illetően. Nagy örömünkre sokan jelentkeztek, önkéntesek mellett a varroda tulajdonosa is felajánlotta segítségét, és pillanatok alatt meg is szervezték, hogyan készülnek el a minden várpalotainak ingyenesen biztosított maszkok. Nagy mennyiségben rendeltünk is tőlük, de az anyagokat is ők szabják ki, amelyeket aztán az önkénteseink varrnak meg Várpalotán – közölte Campanari-Talabér Márt.

A mosható és fertőtleníthető maszkokkal elsőként a köz­ellátásban dolgozókat látták el az előző hét elején. A lakosság részére az önkormányzat által szervezett módon történik az egészségügyi eszközök szétosztása, melybe önkéntesek, illetve azon intézmények és cégek dolgozói is részt vállalnak, akik a vészhelyzet miatt nem tudják a megszokott módon végezni a feladataikat.

– A maszkok folyamatosan érkeznek a Hét Kéz Szociális Szövetkezethez, ahol kimossuk, majd ki is vasaljuk őket. Ezt követően a szomszédos óvodában egyesével csomagolják be a fertőtlenített maszkokat az óvónők, és használati utasítást is mellékelnek hozzájuk. Utána kerül az önkéntesekhez, akik a városrészeket járva eljuttatják őket a lakossághoz – tájékoztatta lapunkat Csővári Zsófia Réka önkormányzati képviselő, a kezdeményezés koordinátora.

A maszkok kiszállítása kedden meg is kezdődött. Az önkéntesek és a városi intézmények dolgozói mellett a polgárőrök is részt vállaltak a munkában, egy korábban közzétett önkormányzati felhívásnak megfelelően minden postaládára kiírták az ott lakók, hogy hány darab felnőtt-, illetve gyermekmaszkra van szükségük.

A tervek szerint hétfő estig minden várpalotai megkapja postaládájába a mosható és fertőtleníthető védőfelszerelést.