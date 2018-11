Ingyenesen parkolhatunk a pápai kórház előtt

A Gróf Esterházy Kórház épülete előtt fél óra időtartamban díjmentesen lehet parkolni a kijelölt várakozóhelyeken – így határozott legutóbbi ülésén a pápai önkormányzat képviselő-testülete.

A papa-ma.hu beszámolója szerint Áldozó Tamás polgármester emlékeztetett: amióta Pápán fizető parkolási övezetek vannak, tehát az 1990-es évek elejétől a kórház előtt is kellett fizetni a várakozó járművekért. Ezt a legutóbbi módosításkor nem változtatták meg, de ígéretet tettek arra, hogy megvizsgálják az egészségügyi intézmény előtti kedvezmény bevezetésének lehetőségét. – Ezt most ezzel a módosítással teljesítettük. Eddig ilyen lehetőség nem volt, most a kórházzal egyeztetve alakítottuk ki az új szabályt – mutatott rá a polgármester. Áldozó Tamás kiemelte, figyelni fogják, hogy lesz-e olyan, aki visszaél ezzel.

Zárt ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy a Zöld város II elnevezésű projekt – mely a Külső-Várkert rehabilitációját célozza – megvalósításához az önkormányzat 53 ezer négyzetméternyi ingatlant vásárol meg a Pápai Termálvíz-hasznosító Zrt.-től. Ezek a közel 280 millió forint értékű területek a Külső-Fenyves, a tó, a játszótér és a kemping között találhatók.

