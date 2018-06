Irodalmi vetélkedőt rendeztek Ajkán látássérültek számára

Mint a verseny történetében már többször, idén is a szervező Ajkai Látássérült Klub tagjai nyerték a Fekete István-emlékversenyt.

A 18. alkalommal megrendezett irodalmi vetélkedőn, amelynek a Nagy László szabadidőközpont adott otthont, hét csapat mérte össze tudását. A résztvevők Fekete István 21 nap című regényéből készültek. A versenyre a veszprémi látássérültek is beneveztek, akik másodikként végeztek. Az ajkai Molnár Csabáné, Kató Lajosné, Laczi Ilona, Vizi István és segítőjük, Vadász Zsuzsa 110 pontot ért el. A veszprémieket képviselő Nagy István, Murányi Imre és Óhegyiné Vajda Ildikó 91 pontot gyűjtött.

Utassy István önkormányzati képviselő köszöntőjében elmondta: a program célja, hogy megemlékezzenek az ajkai kötődésű íróról, azonkívül pedig sorstársi találkozó, amelynek célja, hogy beszélgessenek, jól érezzék magukat. Fekete István gazdatisztként 28 évesen került Ajkára. Munkája során gyakran ment a határba szemlére, útjain számos növényt, állatot látott, az akkor szerzett élményeit örökítette meg írásaiban. A város őrzi emlékét, a Fekete István Irodalmi Társaság 1987-ben alakult, tárgyi emlékei a városi múzeumban láthatók.

A vetélkedő kérdéseit Vallerné Horváth Andrea, a Nagy László szabadidőközpont igazgatóhelyettese állította össze. A zsűri elnöke Horváth Tibor, a Fekete István Irodalmi Társaság elnöke volt, tagja Garamvölgyi Annamária, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztály elnöke, Bábics Valéria, a szabadidőközpont igazgatója, Stolár Magdolna nyugalmazott pedagógus, Csehné Huszics Márta, a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének elnöke. A vetélkedőn a fel-adatok megoldásához számos helyszínt, cselekedetek közötti kapcsolatot, történést kellett ismerniük.

Az eredményhirdetéskor elhangzott, hogy fontos a verseny, a pontszámok, de az is a cél, hogy töltsenek el együtt egy kellemes napot. A közös ebéd után a résztvevők megkoszorúzták Fekete István szobrát, majd beszélgetéssel folytatódott a program. A szervezők a következő évi verseny anyagát jövő év elején adják meg. A kiválasztásnál az is szempont, hogy az adott mű hangoskönyv formában is elérhető legyen.