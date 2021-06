Iskolazászlót kapott az öregdiáktól a veszprémi iskola

Ovádi Péter országgyűlési képviselő új iskolazászlót ajándékozott a Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolának, ahol egykor ő is tanult. Az intézmény a nyolcvanegyedik tanévét zárta. Elbúcsúztatta végzőseit, és kiosztották a bizonyítványokat.

– Talán most még mindannyiótokban nem is fogalmazódott meg, mekkora jelentősége van az alma maternek az életetekben. Tudom, számos dolgozaton és felelésen kellett megfelelnetek ahhoz, hogy most büszke végzősként itt ülhessetek, de higgyétek el, az általános iskola nemcsak az itt elsajátított lexikális tudással segít majd titeket. Az itt szerzett emlékek egy életen át elkísérnek benneteket, és az itt szerzett tapasztalatokat még számos helyzetben tudjátok alkalmazni. Mindig is azt éreztem, dózsásnak lenni olyan, mint egy nagyobb családhoz tartozni. Minden, ami egy összetartó közösséget jellemezhet, jelen van a Dózsában: barátság, segítőkészség, a közös jövő tervezése, az elesettek támogatása, a sikerek közös megünneplése. Az iskola nemcsak a tanulásról szól, hanem tapasztalatokról, élményekről, fejlődésről. Lehet, hogy egy most szerzett emlék fogja megoldani egy későbbi problémátokat – fogalmazott Ovádi Péter a ballagáson. Hozzátette: rengeteget változott az intézmény. Új sportpálya, megújult termek. Szerinte egyvalami nem változott az évek alatt: a dózsás hangulatot továbbra is érzi az iskola falai között.

Lengyel Károly iskolaigazgató lapunknak elmondta, több mint ötszáz diákjuk közül hetvennél is több tanulónak lett kitűnő a bizonyítványa. Az évzáró ünnepségen először viselte mindenki az új, egységes, zöld-piros kendőt, melyre az intézmény logóját hímezték. A logó közepén a láng a fejlődő gyermeket jelképezi, azt fogja körbe a pedagógusok óvó keze a szimbólumban.

A rendezvényt úgy szervezték meg, hogy figyelembe vették a járványhelyzetet. Az alsós osztályok például évzáró műsoraikat az elmúlt héten tartották meg a szabadban, hogy a szülők is láthassák azokat.