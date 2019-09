Ismét élet zengi be az iskolákat – Hétfőn becsengettek

Hétfőn reggel országszerte becsengettek az iskolákban, és a köznevelésben mintegy 1,2 millió diáknak megkezdődött a 2019/20-as tanév.

– Mi hagyományosan a tanévzárás után, július elejéig iskolai napközit működtettünk azoknak a gyerekeknek, akiknek nehézséget okoz, hogy otthon megoldják a felügyeletet. Ez két hetet jelentett – mondta hétfőn reggel Horváth Éva, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetője.

Az étkezést a Jendrassik-­iskola konyhája biztosította, oda sétáltak le naponta a nebulók. Mindennek részese volt a Bárczi szociális munkása és a családsegítő egy szakembere. Ugyanakkor a szünet első hetében 30 gyerek táborozni volt Bakonybélben.

– A tornateremben és környékén kértünk tisztasági festés, amit a tankerület el is végzett, így szép körülmények között vártuk a gyerekeket, derült ki Horváth Éva szavaiból a tanévkezdés kapcsán.

A Bárczi-iskola pedagógusai, visszatérve a szabadságról, az elmúlt hetekben sok időt töltöttek a tanintézményben. Elkészült a suli eseménynaptárának pontosítása is, hogy meglegyenek a felelősök, s hogy idén is sok élmény várja a gyerekeket.

– Nekünk nagyon fontos, hogy a tanulási környezet barátságos legyen. Az iskola pszichés klímája az, ami úgy gondolom, hogy egy kicsit a hírnevét is hozza az intézménynek – mondta a vezető, akinek számára elsődleges cél, hogy mindenki, aki az iskolát használja, gyomorgörcs nélkül, mosolyogva érkezzen nap mint nap.

Így érkezett a nekünk nyilatkozó 9. osztályos Sándor Levente is, aki tavaly volt szakmai előkészítős.

– Parkgondozónak tanulok, nagyon tetszik, belevágok, megpróbálom, jelentette ki a fiatalember. – Nagyon szeretem benne, hogy kint vagyok a természetben. A nyaram jó volt, az alsóörsi strandon dolgoztam.

– Figyelünk egymásra, s így várjuk a gyerekeket is – tette hozzá Horváth Éva. – A vasárnapi évnyitó is bizonyította, hogy mennyi ölelés, barátságos tekintet nézett ránk. Örömmel jönnek a gyerekek – most 100-an, 115-en a különböző felülvizsgálati kérelmek miatt –, és szeretnénk is ezt a hangulatot fenntartani.

A Pápai Tankerületi Központ intézményeiben

7280 tanuló kezdte meg szeptember másodikán a 2019–2020-as tanévet, közülük 740-en első osztályos kisdiákok. Egyházi Andrea tankerületi igazgató a Naplónak nyilatkozva kifejtette, az idei nyáron is számos felújítást, fejlesztést végeztek el a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában-működtetésében lévő köznevelési intézményekben.

– A nyári szünet fenntartói-működtetői teendőit a Pápai Tankerületi Központ évek óta kialakult jó gyakorlat alapján készíti elő, tervezi meg az intézményeiben, így 2019 nyarán is számos felújítás valósult meg az iskolákban. A feladatok meghatározása az intézményvezetők bevonásával történt. Nyári felújításokat ezúttal több mint 200 millió forint értékben hajtottunk végre, ezen munkák pedig az általános karbantartáson, festésen át a komplex kivitelezési munkákat is magukba foglalták – tájékoztatott Egyházi Andrea.

A tankerületi igazgató elmondta, az általános karbantartási munkákat és a felújításokat (mint például a festéseket vagy a vizesblokkok javítását) saját karbantartókkal és külső vállalkozókkal végeztették el. Nagy hangsúlyt fektettek a mellékhelyiségek, a vizes- blokkok megfelelő állapotára és a tisztasági festésre. Idén nyáron több intézményben lecserélték a klímaberendezést, illetve új berendezéseket telepítettek.

– Szintén nagyobb beruházásnak számítottak a tornatermi sportpadlók felújításai, amik a tantermek parkettájának csiszolásához és lakkozásához hasonlóan számos intézményben valósultak meg. Biztonságtechnikai fejlesztéseket ugyancsak elvégeztünk a nyáron több iskolánkban: a szakemberek riasztórendszereket építettek ki, illetve ahol az intézmény nagysága miatt szükségesnek ítélték, ott kamerarendszerrel egészítették ki a védelmet.

Néhány korábban beszerelt berendezés teljes körű javítását és felújítását is elvégeztettük – fűzte hozzá Egyházi Andrea. Emellett több iskolában is korszerűsítették a villamos hálózatot, illetve megújult a fűtési rendszer, kazáncsere történt Magyarpolányban, Noszlopon, valamint hamarosan Somlóvásárhelyen is, ahol a régi, elavult kazánokat korszerű kondenzációs készülékek váltották fel.

A Pápai Tankerületi Központ igazgatója megjegyezte, folyamatban van az intézmények által igényelt 15 millió forint értékű iskolabútor-beszerzés, amellyel szintén nagymértékben javítják a tárgyi feltételeket, és szebbé teszik a tanulói környezetet. A számítástechnikai szaktantermek karbantartása során a tankerületi központ alkalmazásában álló intézményi rendszergazdák ellenőrizték a gépek megfelelő működését, újratelepítették a szükséges szoftvereket, megbízható vírusvédelemmel látták el az eszközparkokat.

– Vannak olyan munkálatok, amiknél a saját állományban lévő karbantartók nem tudták az adott feladatot elvégezni, ilyen esetekben beszerzési eljárást indítottunk. Meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben nagyon nehéz bizonyos kivitelezési munkákra megfelelő vállalkozót találni, ezért sajnos néhány esetben a kivitelező időhiányra hivatkozva csak az őszi szünet idejére tudta vállalni a munkálatokat – mutatott rá Egyházi Andrea.

A Pápai Tankerületi Központ vezetője elmondta, országosan több mint 30 ezer ingyenes tanszercsomagot kaptak a halmozottan hátrányos helyzetű családokban élő gyerekek. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) európai uniós projekt jóvoltából augusztus végén a Pápai Tankerületi Központba is megérkeztek az összeállított csomagok: a felső tagozatosokat egyencsomaggal, míg az alsósokat a koruknak megfelelő tanszerekkel támogatták.

Az első osztályos induló tanszercsomagot fiú- lány kiszerelésben osztották ki. Az intézmények az általuk végzett tavaly októberi statisztikai adatszolgáltatást felhasználva értesítették az érintett családokat az ingyenes tanszercsomagokról. A taneszközök átvételének feltétele az illetékes jegyző által kiállított okmány volt, amely a halmozottan hátrányos helyzetet igazolta. A tanszercsomagokkal kapcsolatosan az érintett tanulók családjának értesítéséről, az eszközök átadásárólátvételéről a Pápai Tankerületi Központ gondoskodott az illetékes intézményvezetők bevonásával.