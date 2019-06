Ismét első helyen az Alabárdos tapolcai iskolaújság

A DUE – Diákújságírók egyesülete – Médiahálózat idén 26. alkalommal ismét megnyitotta az Országos Ifjúsági Sajtófesztivált. A helyszínt Budapesten az Akvárium Klub biztosította a résztvevőknek.

A fővárosi szórakozóhely egész területén zajlottak a programok kora délelőttől késő délutánig. A diákok pódiumbeszélgetéseket hallgathattak, részt vettek közönségtalálkozókon, tudásukat pedig különböző interaktív standon tették próbára. Az eseményen kihirdették a Tehetségkutató Diákmédia Pályázat nyerteseit. A diákok nyolc kategóriában pályázhattak, többek között az év diákújságírója, az év diáklapja, az év diákrádiósa és az év diákújságja cím alatt. Majd fény derült arra is, hogy a DUE Médiahálózat és az ORFK-OBB dalíróversenyét Pink Edvárd nyerte –első helyezett lett. Őt egy Audio-Technica fejhallgatóval jutalmazták.

A sajtófesztiválon három országos háromfordulós, online induló verseny döntőjét is megrendezték. Elsőként az ORFK által támogatott Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt végjátéka zajlott le, két korcsoportban. A 18-24 év közötti korosztályban Ware Anna győzedelmeskedett. A 18 éven aluliaknál pedig Benedek Ildikó Johanna végzett az első helyen, őt rendőr ismerőse készítette fel a vetélkedőre. A lányok egy-egy okostelefonnal gazdagodtak. Őket követte a Generali Nagy Diák Kresz-teszt döntője, ahol két győztes is született. Külön játékot hirdettek az elektromos robogóért és külön a jogosítványért.

A nap fő attrakciója – amit a legtöbben vártak – a Diákmédia Pályázat eredményhirdetése és díjátadója volt. A befektetett, kitartó munka meghozta gyümölcsét. Az év diáklapja általános iskola kategóriában első helyen végzett a tapolcai AlaBárdos iskolaújság, másodikként a HAJRÁ nagykőrösi versenyzői léphettek dobogóra, a harmadik helyet pedig a győri Lapka szerezte meg. A dobogósok mellett dicséretben részesült a budapesti Parlando diákújság.

Az AlaBárdos iskolaújságot Gervald Virág, Balta Gergő, Czeglédi Dániel, Futó Zsófia Fanni és Holzbauer Kira képviselte a helyszínen.

A fesztiválnak az előző évekhez hasonlóan hatalmas sikere volt most is. Az ország különböző iskoláiból több, mint kétezer fiatal érkezett az egész napos rendezvényre. A kimagasló eseményen három országos edukatív tesztvetélkedő döntőjét is megtartották. A Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt legjobbjai 14000 induló közül kerültek ki, míg a Nagy Diák Kresz-teszt versenyzői 16000 versenyző közül jutottak az élő döntőbe. A Nagy Diák Versenykultúra tesztet pedig több, mit 9000 fő töltötte ki.

A rendezvény hozta a tőle megszokott színvonalat, kulturális légkört, amivel egyre több rajongót szerez magának. Évről-évre szaporodik az érdeklődők, pályázók száma, ez is bizonyítja, hogy igény van a kulturális médiára.