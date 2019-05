Ismét jótékonysági rendezvényt szerveztek Veszprémben

A Kolostorok és kertekbe várta az érdeklődőket hétvégén a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalok Egyesülete, ugyanis társszervezőivel (VSZC Jendrassik–Venesz SZKI, Kolostorok és Kertek Kft., Vitalitás Nyugdíjas Klub) családi, egészség-, környezetvédelmi és sportnapot, valamint bogrács-főzőversenyt rendeztek.

Ovádi Péter nyitotta meg az eseményt. Az országgyűlési képviselő elmondta, örül annak, hogy idén is megrendezték a családi napot, hiszen láthatóan óriási az igény rá. Hangsúlyozta: ez a nap sokat tud adni az embernek, mert kikapcsolódás, szórakozás, családi program és gasztronómiai élmény is. A VVHHFE szerinte majd minden hónapban tud jótékonykodni is rendezvényein, ami nagy dolog és nemes cél. Mindez viszont nem működne az egyesület elnökének munkája nélkül, aki minden erejével és energiájával segíteni akar.

A rendezvény motorja, az esemény főszervezője, Molnár Roland, a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalok Egyesületének elnöke kiemelte: több célt kitűztek maguk elé, ami, úgy érzi, megvalósult, hiszen a jó idő mellett sok csapat nevezett, és kitűnőek a programok.

A főzőverseny mellett – amelyre 18 csapat nevezett – előadásokat hallgathattak meg a veszprémiek, ugyanakkor a színpad sem volt üres, sok fellépőnek tapsolhattak kicsik és nagyok. Az ezerforintos kóstolói jegyekből befolyó összeget a hátrányos helyzetű fiatalok segítésére fordítja a VVHHFE.