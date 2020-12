Ismét működik a gyógyszertár Rátóton

Ismét van gyógyszertár a településen. Az első néhány nap tapasztalatait a vezető gyógyszerész Ovádi Péter országgyűlési képviselővel is megosztotta. Az Egyetem gyógyszertár fiókpatikája a háziorvos és a gyerekorvos rendelési ideje szerint tart majd nyitva a településen.

– Júniusban hirdették meg a pályázatot a patika működtetésére, addigra már közel egy éve nem működött itt a gyógyszertár. Az elindulásban sokat segített az önkormányzat és egy helyi gyógyszerész hölgy is. Újra kellett kérvényezni a fiókgyógyszertár létesítését, és a városnak is engedélyezni kellett, hogy szerződést köthessünk. Bár kisebb forgalomra számítunk, a szabályok szerint itt is lesz gyógyszerész, hogy a betegekkel, tanácsot kérőkkel találkozhasson. Mivel a veszprémi patikánk nyolctól nyolcig működik, a kollégámmal felváltva jól tudjuk majd szervezni a munkát. A héten már sokan bejöttek hozzánk, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Az orvosok segítettek, hogy milyen gyógyszerkörben gondolkodjunk, de ha valami nincs, akkor azt majd beszerezzük és alkalmazkodunk az igényekhez – mondta el lapunknak Rákossyné Magyar Szilvia, az Egyetem gyógyszertár és a fiókpatika vezetője.

A gyógyszerész hangsúlyozta, hogy most a járvány időszakában különösen fontos, hogy nem kell buszra szállni és Veszprémbe menni, hanem helyben is be lehet majd szerezni a gyógyszereket. A hagyományos gyógyszereken kívül babaápolási és kozmetikai termékek is helyet kaptak a településrészi önkormányzat épületében található patikában.