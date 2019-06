Ismét várjuk a kitűnő diákok jelentkezését

A Napló és a veol.hu idén is meghirdeti a népszerű Színötös akciót: bemutatjuk azokat az általános iskolás Veszprém megyei tanulókat, akik kitűnően teljesítették a tanévet, bizonyítványukban csupa ötös (jeles, példás, kitűnő) sorakozik, és eredményüket büszkén vállalva jelentkeznek felhívásunkra.

Jelentkezni ezúttal is (kizárólag) a www.veol.hu/szinotos internetes oldalon lehet az ott található űrlap kitöltésével és a kért dokumentumok – jó minőségű portrékép az általános iskolás színötös diákróközél, szülői hozzájáruló nyilatkozat, a bizonyítvány másolata – feltöltésével. Fontos, hogy az adatlapot pontosan, hiánytalanul töltsék ki a szülők. Az űrlap a veol.hu-n elérhető, a jelentkezési határidő: július 5.

A színötös tanulók portréit a veol.hu-n, valamint a nyomtatott Naplóban is megjelentetjük. Meglepetéssel is szolgálunk az akcióban részt vevő diákoknak: minden színötös tanuló garantált ajándékot kap: egy karszalagos belépőt jelképező vouchert a Sobri Kalandparkba. Idén is arra biztatjuk tehát a tanévet kitűnően teljesítő diákokat: csatlakozzanak a színötösök csapatához!