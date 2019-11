Itt adhatsz vért november 4-10. között Veszprém megyében

Az állandó véradóhelyek mellett ezúttal is lehetőség nyílik több településen a véradásra.

Balatonakali, Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. utca 47.) november 4. 15:00 – 18:00

Ajka, Napcsillag Kft. (Hársfa u. 1/B.) november 5. 12:00 – 14:00

Balatonkenese, Kultúra Háza (Kálvin János tér 4.) november 5. 15:00 – 18:00

Nyirád, (Széchenyi u. 62.) november 5. 15:00 – 18:00

Veszprém, Ipari Szakközépiskola Könyvtár (Komakút tér 3.) november 6. 10:00 – 13:00

Ajka, Ajkai Területi Vérellátó (Korányi F. u. 1.) november 6. 10:00 – 14:00

Nagyvázsony, Integrált K.SZ. Tér (Petőfi u. 2.) november 6. 15:00 – 18:00

Veszprém, Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium (Szeglethy u. 6.) november 7. 09:00 – 12:30

Pápa, Pápai Transzfúziós Osztály (Jókai utca 5-9.) november 8. 08:00 – 11:00

Csetény, Általános Iskola (Rákóczi Ferenc utca 22.) november 8. 15:00 – 18:00

Balatonkenese (Balatonakarattya), Honvéd Üdülő (Tompa M. utca 1.) november 9. 09:00 – 12:00

Vinár, Faluház november 9. 09:00 – 13:00

Állandó véradási lehetőség:

Veszprémi Területi Vérellátó, Veszprém, Mártírok útja 5. Telefon: +36 88 556 771. Véradási időpont: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-15.00, szerda: 8.00-18.00, péntek: 8.00-12.00.

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot, és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját.

A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is. A véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint-méréssel – a levett véreket is megvizsgálják. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C és szifilisz. A véradónak jogában áll megismerni a véradás kapcsán elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit. Az adatvédelmi szabályok értelmében leletet kizárólag személyes megjelenés esetén adnak ki. Amennyiben a vizsgálati eredmények fertőző ágens jelenlétére vagy átvészelt megbetegedésre utalnak, a véradót a véradást követően két héten belül hivatalos levélben kérik meg, hogy személyesen jelentkezzen a teendők megbeszélése céljából.