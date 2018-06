Izgalmas iskolai programokat szerveztek a szentgáli rendőrségi és egészségnapon

A tanulók forgószínpadszerűen járták végig az egyes programokat, amelyek közül kiemelt szerepet kapott a tenyérlenyomat-vétel, a lövészet és a nyár veszélyeire való figyelemfelhívás.

Nyáron szabadabbak a gyerekek, ezért a Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskolában arra törekszenek, hogy a szünidő előtti időszakban felhívják a diákok figyelmét azokra a veszélyekre, amelyekre fontos, hogy a szünetben odafigyeljenek. A rendőrséggel már korábban is együttműködött a tanintézet a DADA program keretében, és már akkor felvetődött a rendőrségi nap megrendezése, amelyből szeretnének hagyományt teremteni.

– Pályaorientációs napot szerveztünk tehát, hogy a gyerekek megismerjék a rendőrök munkáját – tudtuk meg Szentes Katalin igazgatónőtől.

A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai szívesen tettek eleget a felkérésnek, és Tahin László rendőr alezredes vezetésével vállalták, hogy beavatják a fiatalokat a rendvédelmi munka rejtelmeibe. A rendőrök számos érdekes programmal készültek a jeles napra. A technikai bemutató során a gyerekek megismerkedhettek a rendőrségnél rendszeresített kézi lőfegyverekkel, gépkarabélyokkal, kézbe vehették a csapatszolgálati pajzsot és a gumibotot, vagy felpróbálhatták a golyóálló mellényt. Volt olyan is, akinek egy-két percre bilincs kattant a csuklóján.

A gépjárművek közül rendőrautó és -motor, valamint egy rabszállító autó is érkezett az iskola udvarára. A helyi airsoft klub képviseletében Kovács József Márk felügyelete mellett és a biztonsági rendszabályok betartásával lőgyakorlatot tartottak. Nagy sikere volt a tenyérlenyomat-vételnek. A tanpályán kerékpáros ügyességi feladatok és totó várta a diákokat, akik elsősegélynyújtási ismereteket is szerezhettek a délelőtt folyamán. Ezen a napon kivételesen még a mobiltelefonok is előkerülhettek, hogy megörökíthessék a gyerekek a különleges pillanatokat.