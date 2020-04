Járványhelyzet idején irány a balatoni nyaraló! Vagy mégsem?

Az iskolák digitális oktatásra való átállás után sokan úgy gondolták, hogy a Balaton-parti nyaralóikban vészelik át ezt az időszakot. A helyiek azonban ennek nem mindenhol örülnek, több település online fórumán csaptak össze a helyeik és a nyaralótulajdonosok.

Akadozhat a szemétszállítás, a boltok kapacitása is kisebb a nyáron megszokottnál, így előfordulhat áruhiány, és az egészségügyi ellátásban is adódhatnak nehézségek, ha egy háziorvosra dupla annyi beteg jut, mint alapesetben – érvelnek azok, akik ellenzik a nagyvárosiak Balatonra költözését, írja a likebalaton.hu.

Oladunknak korábban Bardóczi Miklós belgyógyász szakorvos nyilatkozott, aki háziorvos Alsóörsön, Felsőörsön és Lovason. Elmondása szerint legkevesebb hatvanan kérnek ellátást naponta, ami hasonlít a nyári forgalomhoz. A fiatalabbak főként mozgásszervi-, felső légúti-, és hurutos panaszokkal érkeznek, utóbbinál felmerül a vírusos fertőzöttség. A protokoll szerint a háziorvos ezt jelzi a járási ÁNTSZ-nek, majd a mentőszolgálatnak, akik házhoz mennek elvégezni a tesztet. Többen élnek a térségben önkéntes és hatósági karanténban, de az eddigi tesztek mindegyike negatív volt.

– Az emberek fegyelmezettek, nem járnak a rendelőbe, sétálókat sem látok a településeken – mondta a háziorvos. Kifejtette, az ellátás telefonon történik, így e-receptet írnak fel a betegeknek. Így minimális az orvos-beteg találkozás.

Ez most nem nyaralás, a nyaralótulajdonosoknak is be kell tartani a települések határozatait, hangsúlyozzák a települések vezetői, és bár az itt élők a turizmusból és idegenforgalomból élnek, most egyéb szempontokat is figyelembe kell venni.

Balatongyörök polgármestere szerint sokan jöttek a városokból az elmúlt időszakban, hogy a tavaszi munkákat elvégezzék, de a legtöbben vissza is mentek. De van egy jelentős réteg, akik itt maradtak. Ők főként budapesti, idősebb emberek. A településen azt tapasztalják, hogy az ideiglenes lakosok is többnyire próbálnak a lakásban és a kertben tartózkodni.

Szigliget polgármestere, Balassa Balázs úgy látja sokan költöztek le a nyaralójukba, de ez nem okoz problémát, nincsenek csoportosulások, sem megnövekedett autóforgalom a településen. A strandot azonban bezártuk, mert ez a településnek az a része, ahol kis területen hirtelen nagy számú ember tudna megjelenni.

Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere arról számolt be, hogy nálunk is jelentősen megnövekedett a település lélekszáma. Probléma leginkább a szemétszállítással és az orvosi ellátással van. Bár nyáron az önkormányzat külön fizeti az ügyeletet végző orvosokat, az egészségügyi alapellátás ezekben a hónapokban nem a vendégseregre van szabva, és a kereskedelem sincs felkészülve ekkora tömegre.

