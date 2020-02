Játék mackók várták az érdeklődőket az ajkai szabadidőközpontban

Brumm, brumm Brúnó címmel, kétszáz játékmackó – a legidősebb már lassan nyugdíjba készül, ugyanis 57 éves – részvételével nyílt kiállítás a minap a Nagy László Szabadidőközpont József Attila utcai épületében.

A tárlatot Fenyvesiné Molnár Zsuzsanna, a Fekete–Vörösmarty iskola igazgatóhelyettese mutatta be. A szabadidőközpont gyermek- és ifjúsági programszervezői által meghirdetett kiállításon az iskola 1. e osztályosai adtak műsort a többségében gyermek érdeklődőknek. A műsort Pénzesné Nakovics Hajnalka tanítónő tanította be. A kiállított macikat az ajkai nyugdíjasok, illetve a pápai Pegazus Színház biztosította, illetve több darab a szervező intézmény birtokában van.

Köszöntőjében Fenyvesiné Molnár Zsuzsanna elmondta: nem csupán a gyermekek, hanem a felnőttek is kedvelik a puha, melegséget árasztó plüssmacikat. Az irodalomban is gyakran feltűnik a maci, például a mindenki által jól ismert Micimackóban. A medvének időjós szerepet is tulajdonítanak. Ha február másodikán előjön a barlangjából és kint is marad, akkor vége a télnek. Idén a budapesti állatkertben a napsütésben előbújt a medve, majd az árnyékát megpillantva vissza is ment a barlangjába.

A néphagyomány szerint így a tavasz még várat magára.