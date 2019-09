Játszottak és jótékonykodtak is a Rotary Club tagjai

A Rotary Club elnökei találkoztak szombaton a Hangvillában, majd városnéző sétán vettek részt. Másnap Balatonfüred reformkori nevezetességeit nézték meg a klubtagok, de hajókirándulással is mélyítették a barátságokat.

Karcagi Péter, a Balatonfü­red–Veszprém Rotary Club jelenlegi elnöke a Naplónak elmondta: a Barátság hétvégéjét úgy találták ki hagyományteremtő céllal, hogy minden évben ősszel összehívják az országból rotarysta barátaikat, és egy közös, játékos együttléttel töltik el a hétvégét, amelynek keretébe most például belekerült a FunThomas Band jótékonysági koncertje az autista gyermekek és szűkebb-tágabb környezetük komplex megsegítésével foglalkozó AutiSpektrum Egyesület javára.

– Idén volt egy futónapunk, amelyen négyezer fő sportolt. Ez nagy és illusztris rendezvényünk volt – mondta Karcagi Péter az esztendő történéseiről, ugyanakkor emlékeztetett: a Rotarynál az év el van „csúsztatva”, nyáron kezdődik és akkor is ér véget.

– A Rotaryt azért is egy fogaskerék szimbolizálja, mert minden forog, minden változik, így az elnökök is – jelentette ki az elnök.

– Ebben az évben állítjuk össze a programokat, azokat a játékos és jótékonysági– jószolgálati – eseményeket, amelyekkel egyrészt gyűjtünk, emellett megkeressük azokat a programokat, melyek passzolnak az elveinkhez.

Kérdésre válaszolva Karcagi Péter elmondta: minél aktívabb egy klub, annál jobban felfigyelnek rá, és nem csak a rotarysták. A Balatonfüred–Veszprém Rotary Club elnöke szerint megnőtt az emberek érzékenysége arra, hogy segítsenek.

– Minél többen segítenek, annál jobb mindenkinek – vont mérleget. – A Rotaryt inkább segíti az, hogy más szervezetek is hasonló célokkal jöttek létre, mint annak idején a Rotary. Amellett, hogy jószolgálati tevékenységeket végzünk, terjesztjük is annak a hírét. Az egész hétvége a barátkozásról szól, a programok nagy részét rotarystáknak szántuk, ám a jótékonysági koncert „nyílt” volt.

Megyei szinten egyébként két klub van, melyeknek összlétszáma közel hatvan fő.